Auto e Moto d’Epoca 2023: tutto quello che bisogna sapere sulla 40ª edizione

Dal 27 al 29 ottobre, gli spazi di Bologna Fiere accoglieranno la 40ª edizione di Auto e Moto d'Epoca con tanti brand di auto e moto (e non solo) che mostreranno la loro storia e le ultime novità.

Nel cuore della Motor Valley, Bologna si conferma come fulcro essenziale del mondo motoristico. Quest’anno, la città ospita un evento d’eccezione: la 40ª edizione di Auto e Moto d’Epoca. Le date da segnare sono dal 27 al 29 ottobre, con un’anteprima imperdibile fissata per il 26.

Il prestigioso appuntamento di Bologna Fiere, atteso da tutti gli appassionati di motori, non è soltanto italiano, ma ha una risonanza internazionale. Infatti, viene considerato come il mercato di auto e ricambi d’epoca più vasto d’Europa.

Gli appassionati e collezionisti avranno l’opportunità di visionare oltre 5000 veicoli proposti da case automobilistiche di spicco come Alfa Romeo, trovare pezzi di ricambio autentici e immergersi in un universo che spazia tra veicoli di ogni prezzo e marchio. Con 5000 espositori provenienti da oltre 40 nazioni, l’evento promette di non deludere.

È prevista un’area espositiva di ben 235.000 m²

Il layout dell’Auto e Moto d’Epoca 2023 a Bologna Fiere si espande notevolmente rispetto alle edizioni precedenti. Con un’imponente area di 235.000 m², divisa in 11 padiglioni e dotata di quattro ingressi, gli ospiti avranno a disposizione anche oltre 14.500 posti auto coperti.

Per gli amanti delle due ruote, una novità significativa: un padiglione interamente dedicato alle moto storiche che si estende per 15.000 m². Tra le gemme in mostra, spicca una moto da corsa Honda, presentata in anteprima mondiale con il supporto del rinomato Lucio Cecchinello Racing Team, insieme alla storica 750 Honda K0.

Gli appassionati potranno anche approfondire la storia di BMW Motorrad in occasione del suo centenario e ammirare pezzi rari della celebre Collezione Battilani di Imola, particolarmente nota per la sua selezione di modelli italiani dei primi del Novecento.

Non sarà soltanto un evento, ma un’esperienza immersiva nella cultura motoristica, dove storia, tradizione e passione si incontrano. Auto e Moto d’Epoca 2023 a Bologna non è solo per gli amanti delle quattro ruote, ma è un appuntamento imperdibile per chi vive la passione del Motor Valley, delle innovazioni Autopromotec e delle creazioni Touring Superleggera.

Le dichiarazioni

Mario Carlo Baccaglini, direttore generale di Intermeeting e figura di spicco nell’organizzazione dell’evento, sottolinea: “BolognaFiere, con i suoi spazi ampliati, rappresenta la cornice perfetta per mostrare al mondo le meraviglie delle auto e moto d’epoca. È una nuova era, dove gli appassionati possono rivivere il passato, toccare il presente e sognare il futuro. Ci attende una celebrazione senza precedenti”.

Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, ha condiviso l’entusiasmo. “L’introduzione di questa prestigiosa fiera internazionale nel nostro portafoglio è motivo d’orgoglio. 40 anni di eccellenza, e già dalla prima edizione a Bologna, abbiamo raddoppiato gli spazi espositivi. La Motor Valley si riconferma come la scelta ideale per un evento che accende cuori e ricordi di migliaia di amanti delle auto e moto storiche”, ha dichiarato Calzolari.

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, enfatizza l’importanza dell’evento per Bologna e la Motor Valley: “BolognaFiere è onorata di ospitare un evento di tale calibro. Aspiriamo a farlo diventare un appuntamento annuale imperdibile”. Calzolari concorda, prevedendo un futuro brillante per l’evento nella città.

Elena Di Gioia, delegata alla Cultura del Comune di Bologna e Città Metropolitana, ribadisce: “Bologna è la Capitale indiscussa della Motor Valley. Le auto e le moto d’epoca incarnano una profonda conoscenza produttiva e un patrimonio culturale e sociale di inestimabile valore”.

Un omaggio alla Motor Valley

In prima linea, abbiamo il MAUTO (Museo Nazionale dell’Automobile di Torino), che sceglie Bologna per portare avanti i festeggiamenti per i suoi 90 anni. Verranno presentate otto vetture iconiche dalla loro collezione.

Stiamo parlando di autentiche gemme come la Ferrari 312 T5 1981, la Monaco-Trossi del 1935 e la Lancia Lambda Weymann del 1929. Tutto questo sottolinea l’importanza di Bologna come epicentro per la celebrazione delle auto che hanno segnato la storia.

Passando al Padiglione 32, un tributo alla Motor Valley. Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Pagani e Dallara – nomi che risonano con potenza, prestigio e passione. Questi brand, emblemi del settore, mostreranno ciò che hanno di meglio a due e quattro ruote.

E come potremmo dimenticare la Terra dei Motori? Gli autodromi della regione, quali Varano de’ Melegari, Autodromo di Modena, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e Misano World Circuit Marco Simoncelli, saranno rappresentati con orgoglio. Al loro fianco, scuderie, collezioni private e raduni faranno la loro comparsa, esaltando l’eccellenza della Motor Valley.

Chi darà lustro a questa edizione? La 40ª edizione di Auto e Moto d’Epoca vedrà la presenza di colossi come Volvo Cars Italia, Toyota Motor Italia, Stellantis Heritage, Mercedes-Benz Italia e molti altri costruttori. Infine, l’Automobile Club Italiano (ACI) e l’ACI Storico illumineranno l’area con i loro gioielli automobilistici, arricchendo il programma con eventi e discussioni tematiche.