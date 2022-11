Calendario Pirelli 2023: 28 scatti e 14 modelle

Il Calendario Pirelli 2023 raccoglie 28 scatti di 14 modelle con star del calibro di Emily Ratajkowski, Cara Delevingne, Ashley Graham, Karlie Kloss, Lila Moss e Bella Hadid

È tutto pronto per l’uscita del Calendario Pirelli, giunto alla sua 49esima edizione. La versione 2023 è intitolato “Love letters to the muse“, è firmato dalla fotografa Emma Summerton ed è dedicato alle tante donne che, nella sua ricerca di ispirazione, l’hanno guidata nei percorsi e nelle scelte come artista e come persona. Tra le muse ispiratrici ci sono star del calibro di Emily Ratajkowski, Cara Delevingne, Ashley Graham, Karlie Kloss, Lila Moss e Bella Hadid.

The Cal 2023: ormai ci siamo

Emma Summerton è la quinta donna a firmare il Calendario Pirelli dalla prima edizione del 1964 fino ad oggi. Prima di lei ci sono state Sarah Moon nel 1972, Joyce Tenenson nel 1989, Inez Van Lamsveerde nel 2007 e Annie Leibovitz nel 2000 e nel 2016. Quest’anno è la stessa Emma Summerton ad aver curato anche la regia, insieme al regista Carlo Alberto Orecchia, del video di presentazione del Calendario Pirelli 2023.

“Sono voluta tornare alla radice etimologica della parola musa. Musa originariamente rappresentava non solo la fonte di ispirazione, ma anche chi possedeva talento nella letteratura, le scienze e le arti. Sono affascinata dalle donne che realizzano cose straordinarie e creative. Persone dalle quali ho imparato molto: scrittrici, fotografe, poetesse, attrici e registe. La mia idea, quindi, è stata quella di celebrare queste donne straordinarie e di creare un mondo in cui rappresentarle“, ha detto.

Il Calendario Pirelli 2023 raccoglie 28 scatti di 14 modelle (Lila Moss, Guinevere Van Seenus, Adwoa Aboah, Karlie Kloss, Sasha Pivovarova, Lauren Wasser, Emily Ratajkowski, Cara Delevingne, Bella Hadid, Kaya Wilkin, Precious Lee, He Cong, Adut Akech e Ashley Graham) ritratte con lo stile onirico che distingue il lavoro di Emma Summerton. Ogni modella ha delle affinità con la Musa che è stata chiamata a rappresentare. “Il confine tra il ruolo che le modelle interpretano e quello che realmente sono non è definito e il tutto si fonde in immagini che evocano il realismo magico“, ha spiegato la Summerton. Le immagini sono state scattate tra New York e Londra nei mesi di giugno e luglio e The Cal è stato presentato a Milano presso il museo di arte contemporanea Pirelli HangarBicocca.