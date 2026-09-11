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Come parcheggiare allo Juventus Stadium: la guida completa

Organizzare la trasferta o la domenica di campionato per sostenere la propria squadra è un rito che richiede pianificazione, soprattutto quando si parla di viabilità. Sapere dove parcheggiare allo Juventus Stadium (ufficialmente noto come Allianz Stadium) è fondamentale per evitare ingorghi, sanzioni e lunghi tempi di attesa prima e dopo il fischio d’inizio.

In questo articolo analizziamo le opzioni migliori per gestire la sosta, garantendo un’esperienza di mobilità sostenibile ed efficiente.

I parcheggi ufficiali dell’Allianz Stadium

La soluzione più immediata per chi sceglie di muoversi in auto è usufruire delle aree gestite direttamente dall’impianto.

  • Prenotazione e costi: I settori interni (come P04, P07, P09 o P10) si possono prenotare online tramite le piattaforme ufficiali legate al club. I prezzi variano in base alla rilevanza del match.

  • Accessibilità: Le aree aprono generalmente 5 ore prima dell’inizio della partita.

  • Pro e Contro: Se da un lato la vicinanza ai cancelli d’ingresso è imbattibile, dall’altro la forte concentrazione di veicoli rende il deflusso post-partita piuttosto lento.

Parcheggi gratuiti e soluzioni low-cost nelle vicinanze

Per chi desidera contenere i costi, esistono diverse strisce bianche e stalli di sosta non a pagamento nei quartieri limitrofi della zona Continassa e nel comune confinante di Venaria Reale.

  • Zona commerciale Venaria: Le aree di sosta adiacenti ai complessi commerciali di Venaria Reale distano dai 10 ai 15 minuti a piedi dall’impianto e rappresentano una valida alternativa.

  • Strada Altessano e Corso Grosseto: Lungo queste arterie principali è possibile trovare posti lungo strada, a patto di arrivare con notevole anticipo (almeno 3 ore prima del match).

Nota sulla sicurezza: Durante i grandi eventi aumenta il rischio di imbattersi in parcheggiatori abusivi o di sostare in divieto. È sempre raccomandabile verificare la segnaletica verticale ed evitare i terreni non autorizzati.

App di smart parking e parcheggi privati condivisi

Negli ultimi anni la mobilità urbana ha fatto passi da gigante grazie alla tecnologia. Piattaforme digitali e app di smart parking consentono di prenotare in anticipo stalli privati, garage custoditi o posti messi a disposizione da strutture partner nell’area di Torino Nord e Venaria.

Questa modalità garantisce un posto riservato, evitando di girare a vuoto alla ricerca di un parcheggio, e permette spesso una via di fuga più rapida al termine dell’evento grazie a percorsi meno intasati rispetto ai piazzali dello stadio.

L’alternativa intermodale: Park & Ride con i mezzi pubblici

La strategia più efficiente dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della gestione dei tempi rimane la combinazione auto + trasporto pubblico locale.

  1. Park & Ride (M1 + Bus): È possibile lasciare la vettura presso i parcheggi d’scambio della Metropolitana di Torino (come ad esempio la stazione Fermi o i parcheggi serviti lungo la linea 1) e proseguire con i mezzi.

  2. Navette dedicate: Nei giorni di gara, la rete GTT (Gruppo Torinese Trasporti) attiva linee speciali e navette dirette — ad esempio la linea 9/ (nove sbarrato) che collega direttamente la fermata metropolitana Bernini allo stadio.

Consigli pratici per la gestione della viabilità

  • Anticipo sulla tabella di marcia: Impostare il navigatore per arrivare nell’area stadio almeno 2 o 3 ore prima dell’incontro.

  • Pianificare la via di uscita: Chi deve riprendere la tangenziale di Torino farebbe bene a posizionare l’auto in direzione degli svincoli di Venaria o Corso Regina Margherita, agevolando il rientro a casa senza rimanere bloccato nei blocchi del traffico urbano.

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