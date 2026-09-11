Come parcheggiare allo Juventus Stadium: la guida completa

Organizzare la trasferta o la domenica di campionato per sostenere la propria squadra è un rito che richiede pianificazione, soprattutto quando si parla di viabilità. Sapere dove parcheggiare allo Juventus Stadium (ufficialmente noto come Allianz Stadium) è fondamentale per evitare ingorghi, sanzioni e lunghi tempi di attesa prima e dopo il fischio d’inizio.
In questo articolo analizziamo le opzioni migliori per gestire la sosta, garantendo un’esperienza di mobilità sostenibile ed efficiente.
La soluzione più immediata per chi sceglie di muoversi in auto è usufruire delle aree gestite direttamente dall’impianto.
Prenotazione e costi: I settori interni (come P04, P07, P09 o P10) si possono prenotare online tramite le piattaforme ufficiali legate al club. I prezzi variano in base alla rilevanza del match.
Accessibilità: Le aree aprono generalmente 5 ore prima dell’inizio della partita.
Pro e Contro: Se da un lato la vicinanza ai cancelli d’ingresso è imbattibile, dall’altro la forte concentrazione di veicoli rende il deflusso post-partita piuttosto lento.
Per chi desidera contenere i costi, esistono diverse strisce bianche e stalli di sosta non a pagamento nei quartieri limitrofi della zona Continassa e nel comune confinante di Venaria Reale.
Zona commerciale Venaria: Le aree di sosta adiacenti ai complessi commerciali di Venaria Reale distano dai 10 ai 15 minuti a piedi dall’impianto e rappresentano una valida alternativa.
Strada Altessano e Corso Grosseto: Lungo queste arterie principali è possibile trovare posti lungo strada, a patto di arrivare con notevole anticipo (almeno 3 ore prima del match).
Nota sulla sicurezza: Durante i grandi eventi aumenta il rischio di imbattersi in parcheggiatori abusivi o di sostare in divieto. È sempre raccomandabile verificare la segnaletica verticale ed evitare i terreni non autorizzati.
Negli ultimi anni la mobilità urbana ha fatto passi da gigante grazie alla tecnologia. Piattaforme digitali e app di smart parking consentono di prenotare in anticipo stalli privati, garage custoditi o posti messi a disposizione da strutture partner nell’area di Torino Nord e Venaria.
Questa modalità garantisce un posto riservato, evitando di girare a vuoto alla ricerca di un parcheggio, e permette spesso una via di fuga più rapida al termine dell’evento grazie a percorsi meno intasati rispetto ai piazzali dello stadio.
La strategia più efficiente dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della gestione dei tempi rimane la combinazione auto + trasporto pubblico locale.
Park & Ride (M1 + Bus): È possibile lasciare la vettura presso i parcheggi d’scambio della Metropolitana di Torino (come ad esempio la stazione Fermi o i parcheggi serviti lungo la linea 1) e proseguire con i mezzi.
Navette dedicate: Nei giorni di gara, la rete GTT (Gruppo Torinese Trasporti) attiva linee speciali e navette dirette — ad esempio la linea 9/ (nove sbarrato) che collega direttamente la fermata metropolitana Bernini allo stadio.
Anticipo sulla tabella di marcia: Impostare il navigatore per arrivare nell’area stadio almeno 2 o 3 ore prima dell’incontro.
Pianificare la via di uscita: Chi deve riprendere la tangenziale di Torino farebbe bene a posizionare l’auto in direzione degli svincoli di Venaria o Corso Regina Margherita, agevolando il rientro a casa senza rimanere bloccato nei blocchi del traffico urbano.