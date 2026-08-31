Duplicato chiavi auto: procedure, costi e consigli

Avere un duplicato chiavi auto è importante sia nel caso di perdita di una chiave che in quello in cui si vuole semplicemente disporre di una copia di sicurezza. La duplicazione e i costi associati variano a seconda del tipo di chiave e del modello dell’auto. Abbiamo deciso di realizzare questo articolo per aiutarvi a scoprire tutto quello che bisogna sapere riguardo a questo argomento.

Il processo di duplicazione delle chiavi auto

Differenze tra chiavi con chip e meccaniche

La distinzione tra chiavi meccaniche e chiavi con chip è molto importante. Le prime sono prive di componenti elettronici, quindi il processo di duplicazione risulta essere molto più semplice ed economico.

Fino a qualche anno fa, per duplicare chiave auto bastava andare presso un ferramenta con la chiave di riserva. Questo tipo di chiave può essere copiato meccanicamente, permettendo un facile accesso alle serrature e al blocchetto dell’accensione del veicolo. Il prezzo per poter replicare chiavi meccaniche senza chip e generalmente inferiore alle 20 euro.

Al contrario, le chiavi con chip (o chiavi elettroniche) integrano un transponder che comunica con il sistema di immobilizzazione dell’auto per permetterne l’avviamento. Queste sono state progettate principalmente per aumentare il livello di sicurezza.

Possono funzionare anche in modo meccanico, ma richiedono una procedura di programmazione di tipo elettronica per poter essere utilizzate. Duplicare una chiave elettronica è molto più complesso e richiede l’intervento di professionisti specializzati, che fanno uso di strumenti specifici per la programmazione.

Il costo per duplicare le chiavi con chip può variare significativamente, in base a se si ha il codice CODE fornito al momento dell’acquisto dell’auto. I prezzi partono da circa 30 euro fino a superare i 300 euro in assenza del codice o per chiavi di vetture di fascia Premium.

Le chiavi Keyless, che sono completamente prive di parti meccaniche, funzionano esclusivamente tramite comunicazione elettronica con la vettura, offrendo una comodità avanzata ma richiedendo processi di duplicazione ancora più specializzati e costosi vista la tecnologia più avanzata.

Riprogrammazione del codice

La riprogrammazione del codice è un processo molto importante quando si tratta di rifare chiave auto o procedere alla sua sostituzione. Tale processo permette di sincronizzare la nuova chiave con il sistema di immobilizzazione del veicolo. Esistono ad oggi diversi strumenti moderni che permettono di programmare le chiavi transponder, le chiavi di prossimità o i radiocomandi auto, oltre che per la lettura dei codici PIN delle principali case automobilistiche.

Questi dispositivi consentono di eseguire operazioni complesse in modalità standalone, rendendo l’intero processo più accessibile e meno dispendioso rispetto al passato. Per i modelli che richiedono un’assistenza più complessa, ci sono altri servizi che permettono la programmazione di chiavi aggiuntive, la lettura del codice PIN e così via. Questi servizi possono comprendere anche il backup di componenti elettronici importanti tramite OBD.

A chi rivolgersi per il duplicato

Se si vuole fare un duplicato delle chiavi dell’auto, ci sono diverse opzioni da poter sfruttare. La scelta dipende principalmente dal tipo di chiave che si vuole duplicare e dalla propria ubicazione geografica.

Per chi si chiede “Dove fare duplicato chiavi auto?”, una delle prime opzioni e rivolgersi direttamente alla concessionaria che ha venduto l’auto oppure alla casa madre. Questa è senza dubbio l’opzione più sicura per assicurarsi che la nuova chiave si adatti perfettamente al veicolo, soprattutto in caso di chiavi codificate o di ultima generazione.

Un’altra possibilità è quella di contattare dei centri specializzati in copia chiave auto che, grazie all’utilizzo di attrezzature avanzate, sono in grado di duplicare chiavi di qualsiasi casa automobilistica.

Per le macchine meno moderne o per coloro che cercano un’opzione più economica, alcuni ferramenta sono dotati di apparecchiature progettate appositamente per duplicare chiavi della macchina, anche se questa opzione potrebbe risultare limitata al tipo di chiave e delle specifiche tecniche del mezzo. Ad ogni modo, le chiavi dotate di transponder o i sistemi Keyless potrebbero richiedere l’intervento di specialisti.

Costi per copia chiavi dell’auto

Il costo della duplicazione delle chiavi dell’auto è influenzato da vari fattori, che si differenziano a seconda della tipologia, del modello dell’auto, della complessità del processo di duplicazione e della regione geografica.

Dato che la tecnologia è avanzata significativamente negli ultimi anni, non solo è necessario replicare fisicamente la chiave ma anche programmare il chip per comunicare con la vettura. Tale processo richiede competenze tecniche specializzate e attrezzature specifiche che possono influenzare il costo del servizio.

Le chiavi moderne non sono più semplici pezzi di metallo, ma veri e propri database portatili che comunicano con l’auto. Questa complessità tecnologica si traduce in costi di duplicazione che risultano molto diversi. Per ottenere un prezzo per un duplicato affidabile e di qualità, è consigliabile rivolgersi a centri specializzati o professionisti del settore.

Consigli per risparmiare senza compromettere la sicurezza

Per risparmiare sulla duplicazione delle chiavi dell’auto senza compromettere la sicurezza, ci sono alcune strategie che è possibile adottare. Innanzitutto, è importante rivolgersi a professionisti esperti nel settore.

Anche se potrebbe sorgere la tentazione di optare per soluzioni meno costose, potrebbe non risultare affidabile per le chiavi di auto moderne. Una buona prassi è cercare centri specializzati o fabbri professionisti che offrono servizi di duplicazione a costi contenuti. Inoltre, avere sempre a portata di mano il duplicato originale della chiave oppure il codice di sicurezza (per le auto piu recenti) può semplificare e accelerare di parecchio il processo di duplicazione.

Cosa fare in caso di perdita del CODE o malfunzionamento della chiave

Procedure da seguire in caso di perdita del CODE

In caso di perdita del CODE, ci sono diverse procedure che è possibile seguire per risolvere il problema senza compromettere la sicurezza del proprio veicolo. La prima opzione consiste nel rivolgersi direttamente alla casa automobilistica produttrice, comunicando il numero del telaio in modo da richiedere una copia della chiave che poi dovrà essere codificata. Questo processo può richiedere del tempo e il costo varierà a seconda del modello dell’auto e della casa costruttrice.

Se al momento dell’acquisto della vettura è stato consegnato un cartellino con un codice meccanico, questa informazione può essere sfruttata per duplicare e codificare la nuova chiave.

Nel caso in cui fosse stato smarrito anche questo codice, è possibile recuperarlo o contattando la casa automobilistica e fornendo il numero di telaio oppure la lettura della centralina.

Un’altra opzione è la lettura della serratura della vettura, che può essere eseguita smontando la serratura stessa. Pure in questo caso, il duplicato dovrà essere ricodificato accedendo alla centralina del veicolo (processo che richiederà l’inserimento di un codice PIN).

Risoluzione problemi comuni con le chiavi auto

Dalle chiavi che non riescono più ad aprire le portiere a quelle che non avviano l’auto, ogni problema ha la sua soluzione. Ci sono molti specialisti nel campo che offrono assistenza completa, dall’analisi del problema alla riparazione o alla duplicazione delle chiavi auto, offrendo soluzioni per una vasta gamma di brand e modelli.

Quando una chiave smette di funzionare, puoi dipendere da vari fattori. Le chiavi moderne possono presentare problemi legati alla programmazione o ai microchip interni. Problemi come la smagnetizzazione del telecomando o danni che non compromettono la parte meccanica interna richiedono interventi specifici per il ripristino delle funzionalità. In caso di emergenza o di necessità immediate, alcuni servizi offrono assistenza h24.

Prevenzione e consigli utili

Come evitare la perdita delle chiavi

Per evitare di perdere le chiavi dell’auto, basta seguire alcuni consigli pratici: stabilire un posto fisso dove riporle sempre, usare una portachiavi vistoso, fare una copia, utilizzare un tracker Bluetooth per localizzarle tramite lo smartphone (es. Apple AirTag) e seguire una routine costante per il loro uso. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie avanzate (come sistemi di avvio senza chiave o app per smartphone), possono ridurre ulteriormente il rischio di perdita.

L’importanza della seconda chiave e del duplicato preventivo

Avere una seconda chiave o un duplicato permette di evitare disagi se si smarriscono le chiavi originali della vettura. Far preparare una copia chiave auto permette di avere sempre un backup, riducendo i tempi e i costi di sostituzione in situazioni di emergenza. Infine, avere un doppione permette di accedere al veicolo e di utilizzarlo senza interruzioni.