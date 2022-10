iPatente: tutte le funzionalità dell’app per gli automobilisti italiani

Controllo dei punti, verifica delle scadenze di revisione e assicurazione e gestione dei pagamenti: ecco tutto quello che può fare per voi l'app iPatente

Tra gli strumenti utili e indispensabili per ogni automobilista italiano, l’app iPatente rappresenta uno dei veri “must-have” da avere sempre installato sul proprio smartphone. Di cosa si tratta? Dell’applicazione ufficiale sviluppata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, scaricabile gratuitamente per ogni dispositivo Apple o Android e capace di tenere monitorati tutti i dati più importanti sulla propria situazione come “guidatore”, dai punti della patente alle scadenze di revisione e assicurazione.

Una volta effettuato l’accesso utilizzando il proprio SPID/CIE oppure le credenziali che si inseriscono di solito sul Portale dell’Automobilista, l’app iPatente è in grado di fornire diverse informazioni sia sulla propria licenza di guida che sui veicoli in proprio possesso. Nel primo caso verrà fornito il saldo punti e tutte le variazioni avvenute negli ultimi anni (aumenti e decurtazioni), mentre nel secondo si potrà effettuare una verifica sulla propria auto semplicemente inserendo il numero di targa.

Tenere sott’occhio le scadenze dell’RCA e della revisione non sarà più un problema: l’applicazione, inoltre, permette di conoscere anche tanti altri dati tra cui la data di immatricolazione, la classe di omologazione Euro, la massa totale e la potenza del motore. Qualche altra funzione interessante? Sicuramente la sezione “pratiche”, tramite la quale rimanere aggiornati sullo sviluppo di quelle avviate ed effettuarne i relativi pagamenti, assieme a quella progettata per trovare i medici per la visita medica di rinnovo della patente, gli uffici della Motorizzazione Civile e i centri autorizzati di revisione più vicini alla propria posizione.