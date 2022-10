Nuovo Ecobonus auto elettriche: via alle prenotazioni dal 2 novembre

Dal 2 novembre i concessionari potranno fare richiesta per i nuovi ecoincentivi destinati ad auto elettriche e ibride, rimodulati in base all'ISEE dei clienti

Il Ministero dello Sviluppo Economico e della Mobilità Sostenibile ha confermato la partenza del nuovo Ecobonus destinato all’acquisto di auto elettriche e ibride: la data da segnare sul calendario è il prossimo 2 novembre, quando a partire dalle ore 10 si apriranno le prenotazioni per i concessionari tramite la tradizionale piattaforma sul sito ecobonus.mise.gov.it.

Rispetto agli incentivi precedenti, quelli che saranno disponibili fino alla fine del 2022 prendono in considerazione la certificazione ISEE del cliente che se inferiore ai 30.000 Euro annui prevede un aumento fino al 50% del contributo sia per le vetture con classe di emissioni 0-20 g/km che per quelle con omologazione 21-60 g/km. Qua sotto uno schemino riassuntivo dell’agevolazione, che ricordiamo ha un limite di prezzo rispettivamente di 35.000 Euro più IVA per le elettriche e di 45.000 Euro più IVA per le ibride.

ISEE inferiore a 30.000 Euro

Emissioni 0-20 g/km Con opzione rottamazione – 7.500 Euro Senza opzione rottamazione – 4.500 Euro



Emissioni 21-60 g/km Con opzione rottamazione – 6.000 Euro Senza opzione rottamazione – 3.000 Euro



ISEE superiore a 30.000 Euro

Emissioni 0-20 g/km Con opzione rottamazione – 5.000 Euro Senza opzione rottamazione – 3.000 Euro