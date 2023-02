Horizon Automotive arriva anche in Lazio con il Gruppo Eco Liri

Horizon Automotive prosegue l’estensione sul territorio nazionale del suo canale Marketplace annunciando l’arrivo nel Lazio, grazie alla partnership con il Gruppo Eco Liri, dealer dei marchi Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, DS, Opel e DR, con sede a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone

Horizon Automotive prosegue l’estensione sul territorio nazionale del suo canale Marketplace annunciando l’arrivo in una regione strategica come il Lazio, grazie all’importante partnership con il Gruppo Eco Liri, dealer dei marchi Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, DS, Opel e DR con sede a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Eco Liri è presente anche a Cassino, Latina, Formia, Terracina e Tivoli.

«Il Gruppo Eco Liri è il partner ideale per presidiare una regione chiave come il Lazio, sfruttando al meglio il potenziale assicurato dalla tecnologia in cui stiamo investendo e dalla domanda di mercato sul noleggio a lungo termine in forte crescita – ha dichiarato Matteo Sarnataro, Head of Marketplace del Gruppo Horizon Automotive –. Questo accordo è un’ulteriore dimostrazione della scalabilità del nostro modello Marketplace in Italia e di come sempre più dealer stiano apprezzando la nostra proposta di servizio pensato su misura per le loro esigenze».

Con quarant’anni di attività sul territorio laziale, il Gruppo Eco Liri ha fatto della vendita di auto usate, nuove e a km0, il suo punto di forza. Il Gruppo, dalla forte storicità, vanta un patrimonio intrinseco impareggiabile, grazie alla vicinanza territoriale con uno dei più importanti stabilimenti produttivi di Stellantis in Europa – quello di Cassino. Questo valore aggiunto ha permesso ad Eco Liri Spa di diventare dealer di riferimento naturale per i dipendenti e familiari del gruppo Stellantis del territorio. Va inoltre sottolineata la figura-chiave del Presidente del Gruppo Eco Liri, Davide Papa, professionista al vertice del tessuto imprenditoriale e sociale nella regione.

Oggi il Gruppo rappresenta un modello di concessionaria moderno e affidabile, il cui obiettivo è essere il partner ideale a cui rivolgersi nella scelta della propria mobilità, anche per tutte quelle formule alternative all’acquisto in proprietà. Una sensibilità, questa, perfettamente in linea con la mission di Horizon.

Horizon Automotive si propone di creare la più esclusiva e completa delle mobility experience per aziende, liberi professionisti e privati, tenendo conto delle mutevoli esigenze del mercato. La forte connotazione digital ha portato Horizon ad investimenti importanti in termini di tecnologia, come quelli messi in campo per i recenti Horizon Index, strumenti basati su algoritmi proprietari in grado di mostrare al cliente l’offerta più conveniente nella comparazione con l’acquisto in proprietà e con le altre offerte di NLT (noleggio a lungo termine) presenti sul web. In questo senso, va anche citata la recentissima Horizon Mobility Platform, una piattaforma di Sales Intelligence a disposizone di tutta la rete di concessionari partner. Il progetto Marketplace, che conta già 20 dealer partner in tutta Italia, si inserisce in questo panorama altamente digitalizzato, garantendo al contempo prossimità al cliente e confermando l’anima phygital come tratto distintivo della società.

Da oggi, sul sito di Horizon Automotive, sarà quindi possibile selezionare l’auto desiderata geolocalizzando la propria ricerca e scegliendo tra i veicoli presenti nel Lazio, molti dei quali disponibili in pronta consegna. Basterà poi recarsi presso le sedi del Gruppo Eco Liri per provare il veicolo opzionato e iniziare il proprio noleggio a lungo termine taylor made.

Con la nuova partnership, dunque, Horizon Automotive prosegue il suo cammino nel rafforzare il proprio modello di business, nato con l’intento di affiancare i concessionari nell’ambito del NLT e delle nuove formule di mobilità, tramite un modello strutturato con un’ottica di “Marketplace digitale”.