CF Moto 300CL-X Heritage: per la città e non solo

Se cercate una moto dal look retrò, di piccola cilindrata, ma in grado di accompagnarvi non. solo nei tragitti urbani, CF Moto ha forse la soluzione per voi: 300CL-X, simile nell’aspetto alla sorella 700CL-X Heritage, ma con carattere e personalità del tutto nuovi, come la colorazione Nebula Black con dettagli blu.

CF Moto 300CL-X Heritage: e caratteristiche

Tante le caratteristiche che accomunano la 300CL-X alla sorella maggiore: i fari e le luci posteriori a LED “X-element” ben riconoscibili si richiamano a vicenda, creando l’ equilibrio perfetto tra eleganza e potenza, garantendo al contempo sicurezza grazie all’elevata visibilità; a completare le peculiarità, il cruscotto LCD, lo scarico basso e il codino corto. Agile e versatile, facile da usare e in linea con le reali esigenze di qualsiasi utente, è la perfetta fusione tra design moderno e classico, con forme pulite ed elementi a vista, in atteggiamento dinamico e un’eccezionale attenzione allo stile.

Il motore da 292 cc eroga una potenza massima di 20,5 kW (27,91 CV) a 8.750 giri/min e coppia massima di 25,0 Nm a 7.000 giri/min ed è raffreddato ad acqua; raggiunge tranquillamente la velocità massima di 139 km/h con bassi consumi, intorno ai 31 km/l secondo ciclo WMTC, ed emissioni di CO2 di 75 g/km e un serbatoio da 14,5 litri. Il cambio a sei marce e la doppia modalità di guida ECO o SPORT permettono di sentirsi sempre in sintonia con il veicolo coniugando rispetto dell’ ambiente con la possibilità di sfruttare appieno la potenza del motore.

Le dimensioni sono di 2.220 x 835 x 1.138 mm e l’interasse di 1.365 mm, la massa a vuoto è pari a 145 kg mentre la sella, uguale a quella presente sulla “sorella” 700CL-X e dotata di fibbia passeggero, è alta 835 mm. I cerchi in lega leggera da 17” montano rispettivamente pneumatici da 110/70 R17 M/C all’ anteriore e 150/60 R17 M/C al posteriore che garantiscono ottima aderenza in ogni condizione. Il telaio è tubi di acciaio alto resistenziale, mentre il forcellone in lega di alluminio: le sospensioni anteriori sono con forcelle a steli rovesciati di diametro Ø37 mm ed escursione di 123,5 mm, mentre il sistema sospensivo posteriore è affidato a un ammortizzatore singolo regolabile con escursione di 40 mm. La sicurezza durante la guida è garantita grazie all’impianto frenante a disco singolo di diametro Ø 292 mm all’anteriore Ø220 mm al posteriore e al sistema ABS a doppio canale. La strumentazione è digitale LCD, la luminosità del display è regolabile su cinque diversi livelli ed è possibile selezionare la modalità di guida secondo le proprie esigenze: ECO per una guida più tranquilla e attenta ai consumi e SPORT per sfruttare al meglio la potenza del motore. Sul display sono visualizzabili contachilometri totale e parziale ODO/TRIP, contagiri, tachimetro, indicatore temperatura esterna, indicatore temperatura liquido refrigerante, indicatore tensione batteria, indicatore consumo carburante istantaneo/medio in L/km, indicatore velocità media, orologio e ore di utilizzo motore. Di serie sono anche la frizione anti saltellamento, che migliora la fluidità del cambio soprattutto in scalata, migliorando sicurezza e comfort e la T-box che permette di controllare in tempo reale tramite APP le condizioni del proprio veicolo, come posizione o chilometraggio.

CF Moto 300CL-X Heritage: colorazioni e prezzi

CF Moto 300CL-X è disponibile presso i concessionari al prezzo di listino di 4.190 euro franco concessionario nella colorazione Nebula Black con dettagli blu elettrici in un abbinamento perfetto anche per i giovani nuovi motociclisti.