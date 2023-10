Ducati Multistrada V4 RS: è lei la moto da turismo più sportiva mai offerta dal brand

La nuova Ducati Multistrada V4 RS segna il debutto della Multistrada più performante ed esclusiva realizzata fino ad ora dalla casa motociclistica bolognese. Dispone del motore Desmosedici Stradale da 180 CV.

La nuova Ducati Multistrada V4 RS si impone come il fiore all’occhiello del brand bolognese, consolidandosi come la Multistrada più sportiva mai realizzata da Ducati. Quest’anno, mentre celebriamo il 20° anniversario di questa importante gamma di modelli, il costruttore bolognese ha rivelato questo capolavoro durante il quarto episodio della Ducati World Première 2024.

Un elemento distintivo di questa nuova moto è senza dubbio il motore Desmosedici Stradale, erede diretto del propulsore che anima la Panigale V4 da competizione. Con tale motore da 1103cc, la nuova Multistrada V4 RS promette e garantisce prestazioni tipiche di una vera sportiva. Eroga 180 CV di potenza a 12.250 g/min e 118 Nm di coppia massima a 9500 g/min.

Ma non è solo il cuore a fare la differenza: l’inconfondibile rombo del Desmosedici Stradale, accompagnato da una frizione a secco e un silenziatore Akrapovič, assicura una risposta vigorosa e decisa. Sul fronte ciclistico, la nuova V4 RS non delude sicuramente. Si distingue per le sue sospensioni Öhlins, un forcellone monobraccio in alluminio e dei cerchi forgiati – elementi che enfatizzano il suo DNA sportivo.

Il design

Ma una moto, oltre alla meccanica, si distingue anche per estetica e design. Ducati ha arricchito la Ducati Multistrada V4 RS con dettagli raffinati: l’esclusivo logo RS ideato dal Centro Stile adorna la livrea, la chiave e la grafica del cruscotto. Per non parlare del codino, snodato e aerodinamico, disegnato specificamente per questo modello, per sottolineare ulteriormente l’unicità e la personalità di questa moto.

La nuova Multistrada V4 RS è il culmine della maestria motociclistica, progettata con un singolo obiettivo in mente: essere la moto da turismo più sportiva mai prodotta dal marchio bolognese. Questa sublime creazione non si limita soltanto a portare un nome evocativo come RS. Infatti, questo nome evoca ricordi di altri capolavori storici del marchio di Borgo Panigale, come la Monster S4 RS.

Le caratteristiche tecniche

Passando ai dettagli tecnici, ogni singolo elemento della V4 RS è stato meticolosamente selezionato. Dal suo avanzatissimo pacchetto elettronico equipaggiato con tecnologia radar sia all’anteriore che al posteriore, che consente funzionalità come il cruise control adattivo e il Blind Spot Detection, al suo leggero telaietto posteriore realizzato in titanio.

Non mancano altre caratteristiche di sicurezza, tra cui Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light e Vehicle Hold Control.

La casa motociclistica bolognese ha tratto ispirazione dalle corse e dalle sue supersportive, incorporando nella Multistrada V4 RS numerose tecnologie che sono state sperimentate in pista. Rappresenta, inoltre, un passo avanti nella tradizione Multistrada, incorporando il Power Mode Full per la prima volta, che lavora in sinergia con il Riding Mode Race, facilmente riconoscibile dal distintivo simbolo a scacchi.

Costa 37.490 euro

Non si tratta soltanto di potenza pura e risposta immediata dell’acceleratore. La peculiarità di questa moto risiede anche nella sua ciclistica. Il costruttore ha optato per una ruota anteriore da 17”, garantendo precisione e reattività di guida impareggiabili, ideali per chi cerca un’esperienza sportiva su due ruote.

A ciò si aggiunge la decisione di adottare un telaio monoscocca in alluminio, diverso dalle varianti V4 S e Rally. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di avere un’inclinazione del cannotto di sterzo diversa, simile a ciò che è stato realizzato per la V4 Pikes Peak, evidenziando la vena sportiva di questo gioiello di casa motociclistica bolognese.

A partire da gennaio 2024, gli appassionati potranno ammirare la nuova Ducati Multistrada V4 RS presso le concessionarie Ducati. E, per coloro che desiderano un tocco in più, la moto verrà offerta nell’esclusivo allestimento Iceberg White, arricchito da radar anteriore e posteriore di serie. Sono previsti una garanzia di 48 mesi con chilometraggio illimitato e un prezzo di partenza di 37.490 euro.