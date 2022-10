In moto in autunno e con la poggia: come fare

Vi diamo alcuni semplici ma utili consigli per utilizzare moto. e scooter anche in caso di pioggia mantenendo un alto livello di sicurezza

L’autunno è formalmente arrivato e le prime poggia stanno bagnando l’Italia. Ora il mondo del amanti delle moto si dividerà i due: chi metterà la propria amata due ruote in garage per qualche mese e chi, imperterrito, la userà anche nella stagione più fredda. Noi vogliamo darvi qualche consiglio per andare in moto in sicurezza nonostante la pioggia.

I capi che aiutano in caso di pioggia mentre siamo in moto

Se c’è una cosa che infastidisce qualsiasi motociclista è guidare coi vestiti bagnati. Se il freddo può essere gestito con l’utilizzo di capi tecnici (sempre preferibili), il discorso cambia quando un temporale ci sorprendere durante un viaggio o nel classico tragitto casa-lavoro. Finché si tratta di poche gocce, la membrana impermeabile già presente in molte giacche dedicate alle moto può essere sufficiente per avere una discreta protezione e hanno il plus di essere anche traspiranti, quindi l’acqua non entra e il calore corporeo eccessivo sì. Ma se le precipitazioni aumentano di intensità?

L’ideale sarebbe avere sempre con sé un kit anti pioggia: il mercato, oggi, offre diverse soluzioni (per tutte le tasche) tra tute intere e spezzati giacca/pantalone. La prima è sicuramente più protettiva, la seconda possibilità più pratica. A questo punto la scelta dipenderà dalle esigenze di ognuno, ma se potete prendete dei capi dai colori fluo (giallo o arancione) che vi rendano più visibili. Se avete dello spazio a bordo. sfruttatelo per alloggiare il kit. Di questo dovrebbe far parte anche un buon paio di guanti. Con le mani intirizzite sarà più difficile (e meno sicuro) guidare, ma soprattutto avremo una sensazione di freddo accentuata. Discorso identico vale per i piedi: scegliete stivali o scarpe con una membrana impermeabile. Meno comodi ma altrettanto efficaci sono i copri guanti e i copri stivali, anch’essi da tenere nel kit anti pioggia.

Parlando di sicurezza, il consiglio è di scegliere un casco di alta qualità, mantenerne la visiera integra (vedrete, è proprio il caso di dirlo, la differenza sotto la pioggia) e magari adottare gli ormai comune sistema Pinlock, indispensabile per evitare che la differenza di temperature generi un fastidioso appannamento nel casco. Il sistema di sicurezza migliore sarà sempre il vostro posto destro: dato che non siete in pista a giocarlo una pole position, ma nel traffico cittadino, diminuite la velocità e prestate più attenzione.