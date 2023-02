Mercato moto 2023: Honda domina a Gennaio con 7 modelli nelle prime 10 posizioni

Oltre agli SH150i ed SH350i nelle prime due posizioni, con 1.030 e 911 unità immatricolate rispettivamente, è sensazionale il terzo posto dell’X-ADV

Honda si conferma il marchio preferito degli italiani che amano le due ruote. I numeri del mercato delle vendite, infatti, raccontano di un vero e proprio dominio della Casa dell’Ala nel mese di gennaio: il brand nipponico, infatti, è riuscito a piazzare ben sette modelli nei primi 10 posti della classifica, facendo registrare uno dei migliori risultati di sempre.

Honda: un gennaio da record

Le difficoltà dello scorso anno in termini di disponibilità di moto e scooter non sono ancora del tutto alle spalle, ma grazie agli sforzi di tutti i siti produttivi, della logistica, e ovviamente della rete commerciale, la Casa dell’Ala può finalmente guardare al 2023 con fiducia, ponendosi obiettivi ambiziosi. Oltre agli SH150i ed SH350i nelle prime due posizioni, con 1.030 e 911 unità immatricolate rispettivamente, è sensazionale il terzo posto dell’X-ADV, il “SUV a 2 ruote” che non smette di affascinare motociclisti e amanti di maxiscooter grazie al suo mix di design, prestazioni ed efficienza. Con 839 unità immatricolate si insedia al terzo posto in questa straordinaria classifica “targata” Honda.

Quarto l’SH125i con 594 unità e poi sesto e decimo gli altri due 350, l’ADV350 e il Forza 350, gli scooter di media cilindrata adatti sia al commuting che al turismo a medio raggio. Nel mezzo, l’immancabile Africa Twin, al settimo posto, con 398 unità immatricolate nelle due versioni base e Adventure Sports, entrambe scelte per oltre il 50% con cambio a doppia frizione DCT.

Nel frattempo, alla fine di gennaio, è arrivata nelle concessionarie Honda la nuova Hornet, e i concessionari sono già impegnati nel consegnarle a chi l’aveva prenotata nei mesi scorsi, ma ora che è visibile dal vivo e ci sono le unità demo da provare, saranno tantissimi i ragazzi e le ragazze che la sceglieranno per le loro scorribande in città e sulle strade più divertenti. In attesa, ovviamente, delle altre due novità 2023, la già richiestissima XL750 Transalp, il cui prezzo di 10.690 euro f.c. è stato recentemente annunciato, e la sfiziosa CL500, la scrambler divertente e brillante adatta anche ai possessori di patente A2. Per tutti coloro che vorranno provare le novità Honda, partirà a inizio marzo l’Honda Live Tour, con la prima data in calendario che si svolgerà a Ferrara. Seguiranno appuntamenti fino a luglio in tutta Italia, poi una pausa ad agosto, e si riprende in autunno fino a quando il meteo sarà ancora clemente.