Motor Bike Expo si conferma palcoscenico del panorama internazionale

L'appuntamento dedicato alle due ruote che si svolgerà presso la Fera di Verona dal 27 al 29 gennaio. Qui trovate tutte le informazioni utili

Si avvicina a grandi passi Motor Bike Expo l’appuntamento dedicato alle due ruote che si svolgerà presso la Fiera di Verona dal 27 al 29 gennaio e che festeggia il suo 15esimo anniversario.

Motor Bike Expo: il programma

Anche l’edizione 2023 di MBE sarà caratterizzata da grandi numeri: 7 padiglioni, 5 aree esterne per un totale di 100.000 mq di esposizione, 600 espositori, di cui oltre 80 esteri provenienti da tutto il mondo. La nazione più rappresentata dopo l’Italia è la Germania, seguita da Francia e Spagna, ma ci sono anche aziende e preparatori da Austria, Gran Bretagna, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, San Marino, Slovenia, Svezia e Ungheria per un totale di 35 paesi diversi tra marchi, preparatori, campioni, piloti e celebrità.

Motor Bike Expo torna così, alla sua naturale formula di kermesse internazionale, confermandosi punto di riferimento globale per il mercato della moto, con forte sensibilità alla personalizzazione, che si declina nei diversi stili che compongono il grande settore delle due ruote. I visitatori che arriveranno a Verona da tutto il mondo potranno ammirare incredibili anteprime internazionali, incontrare preparatori e piloti, partecipare ai diversi contest e assistere agli show mozzafiato. Un’altra peculiarità di MBE è dare la possibilità a tutti i visitatori di acquistare accessori, componentistica, abbigliamento tecnico e casual, capi artigianali unici e mille tentazioni per motociclisti e non.

Per festeggiare il 15esimo anniversario della sua presenza a Verona, MBE ha creato, al padiglione 2, un vero quartiere dedicato esclusivamente alle aziende nordamericane che vogliono aprire la porta del loro business al “vecchio continente”. Ogni azienda avrà a disposizione uno stand espositivo, oltre ad un’area dedicata all’interscambio B2B, per favorire la condivisione con tutti gli operatori del settore.

Le aziende che parteciperanno sono la gloriosa Arlen Ness; il progetto del momento V-Twin Visionary by Jeff Holt; i lubrificanti di AMSOIL; il customizer californiano Powerplant; gli accessori per caschi Lexin Motorcycle; l’autorevole rivista Choppers Magazine; da Los Angeles l’azienda specializzata in luci e accessori elettrici Cali Raised; dal Canada gli accessori e l’abbigliamento di Original Garage; Moto Atlas Throttle Lock: produttore di un cruise control universale; e non ultimo Kraus Motor Co., brand di componenti performanti, che sarà partner ufficiale di Motor Bike Expo 2023 e del Main Stage al padiglione 2.

L’International Village è l’ennesima riconferma per un mercato a due ruote in ottima forma, che grazie anche ad una vetrina internazionale come Motor Bike Expo, riesce a coinvolgere ed attirare aziende da oltreoceano, che esploreranno il mercato delle due ruote europeo e potranno confrontarsi con i gusti e le necessità di un “nuovo” pubblico: una vera e propria community sempre alla ricerca di conoscere le ultime novità sul tema moto e accessori. Come da tradizione, una giuria internazionale di altissimo profilo, selezionerà le “TOP10” che approderanno alla finalissima di MBE Award, ma solo la più votata sarà la “regina” di Verona.

I componenti della giuria di MBE Award saranno il famoso custom builder e designer tedesco Fred Krugger, dagli Stati Uniti Jeff Holt di V-Twin Visionary ed il customizer californiano Yaniv Evan, alias Powerplant. MBE Award è senza dubbio uno dei premi più ambiti nel panorama internazionale del mondo delle personalizzazioni. Preparatori di tutto il mondo lavorano anche un intero anno sulle loro show bike per accedere al contest che a Verona, sabato 28 gennaio alle ore 11.30 (main stage, padiglione 2) premierà la custom bike più impressionante del salone.

Novità assoluta al padiglione 1 di Motor Bike Expo con la selezione di Clubstyle Connection, che in collaborazione con Lowride e MBE, darà vita al “Clubstyle Italian National Contest”. Le moto selezionate – circa 25 – saranno esposte per tutta la durata dello show e le migliori saranno premiate con degli “Special Prizes”. Le categorie saranno suddivise come di seguito: Classic, Dyna and Sportster, Bagger performance, Softail e ovviamente ci sarà un premio dedicato alla “BEST OF CLUBSTYLE”, tutte le premiazioni avverranno sabato al Main Stage del padiglione 2.

Ogni appassionato possessore di una custom bike in stile può provare a candidare la propria moto compilando l’apposito modulo e inviandolo all’indirizzo italian.clubstyle.contest@gmail.com, se la moto sarà all’altezza di essere tra le migliori 25 proposte potrà essere esposta a Motor Bike Expo, partecipando ufficialmente al contest. Dopo due anni di stop obbligato, ritorna International Stunt Contest 2023, la più grande manifestazione internazionale dedicata agli stuntman motociclisti professionisti. Più di 20 piloti internazionali da tutto il mondo si contenderanno il titolo di miglior stuntman nell’arena esterna del Motor Bike Expo di Verona dal 27 al 29 gennaio 2023.

Trick acrobatici al limite dell’impossibile ed evoluzioni incredibili saranno poi gli ingredienti vincenti degli show presentati durante il contest dagli stuntman più applauditi al mondo: da Scuola di Polizia di Mirabilandia arrivano infatti i piloti più adrenalinici e più conosciuti tra le due ruote più famose e i parcheggi spericolati più assurdi. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori, una grande festa dedicata alle moto, che daranno spettacolo per incoronare il nuovo re degli stunt bike 2023.

Motor Bike Expo 2023: costo biglietti

Il biglietto per accedere a Motor Bike Expo è in vendita al prezzo di 20 era alle casse (18 euro più diritti di prevendita online) 15 euro il ridotto (tesserati HOG, tesserati FMI, ragazzi da 14 a 17 anni, over 65, disabili con invalidità certificata tra 40% e 79% e gruppi di almeno 30 persone). È consentito l’acceso gratuito a bambini fino ai 13 anni, forze dell’ordine e disabili con invalidità certificata dall’80%.