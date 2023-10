Honda SH Vetro, il nuovo scooter con carrozzeria semi-trasparente

Questo modello è caratterizzato dalla carrozzeria semi-trasparente verde, realizzata in uno speciale materiale che durante il processo di produzione permette di abbattere del 9,5% su base annua le emissioni di CO2 rispetto alle colorazioni classiche

Honda ha annunciato gli aggiornamenti della sua gamma di scooter più prestigiosa, efficiente, e tecnologicamente avanzata, leader del commuting urbano, la Famiglia SH. i vari modelli, SH350i, SH150i, SH125i, e SH Mode 125 riceveranno per il 2024 nuove colorazioni e alcuni aggiornamenti tecnici, ma va sera novità si chiama SH Vetro.

Honda: ecco SH Vetro

Honda SH Vetro, declinazione dei modelli SH125i ed SH150i, sicuramente non passerà inosservato nel traffico cittadino. Questo modello è caratterizzato dalla carrozzeria semi-trasparente verde, realizzata in uno speciale materiale che durante il processo di produzione permette di abbattere del 9,5% su base annua le emissioni di CO2 rispetto alle colorazioni classiche. In questa, che è a tutti gli effetti anche una nuova livrea, il parafango anteriore e le carene inferiori sono di colore nero, a contrasto con il logo Honda bianco e il logo SH in argento sulle fiancate.

I nuovi SH125i, SH150i e SH Mode 125, sono i primi modelli Honda a soddisfare i requisiti sulle emissioni della normativa Euro 5+. Questa nuova specifica è obbligatoria dal 2024 per tutte le nuove omologazioni e lo sarà anche per tutte le nuove immatricolazioni dal 2025. L’Euro 5+ prevede l’introduzione del monitoraggio del catalizzatore, riducendo il margine di letture errate delle emissioni, maggiore controllo della rumorosità e delle emissioni acustiche allo scarico, verificando il reale deterioramento nel lungo termine.

Sugli SH125/150i il 2024 vede quindi l’introduzione dell’omologazione Euro5+ e la nascita di un nuovo accattivante colore semitrasparente, il Vetro Green, che lascia intravedere cosa celano le carene, ma soprattutto che consente di produrre il 9,5% in meno di CO2 sulla produzione di un anno rispetto alle normali colorazioni. Tutte le colorazioni 2024 si distinguono per la verniciatura in nero delle ruote, della forcella e dello scarico. Nuove anche le livree delle versioni “Sporty”, come sempre caratterizzate dal logo SH in rosso.