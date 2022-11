Nuovo Seat MÓ 125 Performance: più potente, più dinamico e accattivante per la guida urbana

L’eScooter è alimentato da un avanzato motore elettrico capace di erogare 7,5 kW di potenza (11,5 kW di potenza di picco) alla ruota posteriore e può raggiungere una velocità massima di 105 km/h. Rispetto alla precedente, la versione Performance vanta un’accelerazione maggiore, riducendo da 3,9 secondi della versione precedente a 2,9 secondi ora il tempo per passare da 0 a 50 km/h

EICMA è stata la sede prescelta perì presentare Seat MÓ 125 Performance, la versione che aggiunge una nuova dimensione alle caratteristiche e capacità del veicolo, progettato e sviluppato per andare oltre, permettendogli persino di battere due record mondiali.

Nuovo Seat MÓ 125 Performance: le caratteristiche

Oltre a tutte le funzionalità dell’attuale versione, Seat MÓ 125 Performance vanta elementi nuovi che rendono lo scooter ancora più accattivante, tra cui spiccano la tecnologia del motore potenziata, la tecnologia racing delle sospensioni, la tecnologia di frenata migliorata, e sedile di qualità superiore per pilota e passeggero, oltre ai nuovi elementi decorativi. Il risultato è un’eScooter che non solo offre delle ottime prestazioni sia in ambito urbano ed extraurbano. Testato in condizioni estreme, SEAT MÓ 125 Performance ha affrontato un lungo viaggio, dimostrando di essere pronto a sfidare le insidie della giungla urbana. Dalla neve e il freddo della stazione pirenaica di Baqueira (nord della Spagna), al caldo estremo del deserto di Tavernas (Almeria, sud della Spagna), Seat MÓ 125 Performance è stato sottoposto alle più severe condizioni ambientali, e se l’è cavata egregiamente. Ma forse il suo risultato più impressionante di tutti è stato il programma di test al Circuito Internazionale di Zuera dove ha stabilito un doppio record del mondo Guinness: il primo, stabilendo la più grande distanza percorsa su uno scooter elettrico in 24 ore da parte di una staffetta, lo scorso 6 ottobre, registrando un totale di 1.430 km. Ma non è finita lì, poiché il giorno successivo, Seat MÓ 125 Performance ha segnato un altro primato, quello della massima distanza su uno scooter elettrico in 24 ore nella categoria individuale, percorrendo 1.158 km.

L’eScooter è alimentato da un avanzato motore elettrico capace di erogare 7,5 kW di potenza (11,5 kW di potenza di picco) alla ruota posteriore. Inoltre, la versione Performance offre un elemento completamente nuovo all’esperienza di guida urbana: la funzione eBoost, che dà a Seat MÓ 125 Performance un’ulteriore spinta, aiutando a superare il traffico. Questa tecnologia permette di arrivare a una velocità massima di 105 km/h (maggiore rispetto ai 95 km/h che raggiunge la precedente versione di SEAT MÓ 125) per 30 secondi; il sistema può essere riattivato nuovamente dopo due minuti. La versione Performance vanta inoltre un’accelerazione maggiore, riducendo da 3,9 secondi della versione precedente a 2,9 secondi ora il tempo per passare da 0 a 50 km/h. Il pacco batterie agli ioni di litio ad alta densità energetica da 5,6 kWh pesa poco più di 40 kg e fornisce un’autonomia fino a 137 km con una singola carica in base al ciclo di test ufficiale WLTP. Considerati i livelli di utilizzo medio di questa tipologia di veicoli un utente potrebbe arrivare a fare una ricarica a settimana, e anche nel caso di esaurimento della batteria, l’operazione di ricarica risulta comunque molto semplice. La batteria può essere caricata quando è ancora montata sul veicolo, ma può anche essere rimossa e collegata alla presa domestica. Per la ricarica completa collegandosi alla rete domestica sono necessarie dalle 6 alle 8 ore. Inoltre, Seat MÓ 125 Performance regala una guida ancora più dinamica e senza sforzo grazie al sistema di sospensioni, aggiornato e specificamente progettato per l’eScooter. L’ammortizzatore posteriore, completamente regolabile Ohlins consente agli utenti di regolare completamente le sospensioni al loro stile di guida con la regolazione degli ammortizzatori di compressione ed estensione e la regolazione del precarico della molla. La tecnologia delle sospensioni posteriori impostata con un setting più racing massimizza l’aderenza e la maneggevolezza in ogni condizione, lavorando con le sospensioni anteriori sviluppate da Andreani – caratterizzata dalla finitura dorata – per permettere allo scooter elettrico di offrire un’esperienza incredibilmente dinamica e facilmente manovrabile anche sulle strade più trafficate. E indipendentemente dalla durata del viaggio, il comfort è garantito con l’introduzione di una nuova sella sviluppata in collaborazione con Shad.

“Seat MÓ 125 rappresenta di per sé un’opzione di mobilità molto interessante per l’ambiente urbano ed extraurbano, offrendo una soluzione di mobilità ecologica e sostenibile, che ora vanta anche un doppio record mondiale. La nuova versione Performance offre ancora più emozione alla gamma, aggiungendo un connubio di tecnologie e funzionalità di livello superiore, per offrire ai clienti prestazioni, dinamica, sicurezza e comfort ancora più esclusivi, come lo dimostrano anche i risultati raggiunti in pista durante il suo sviluppo“, ha affermato Lucas Casasnovas, Direttore di Seat MÓ, in occasione dell’unveiling durante la kermesse milanese. Le consegne inizieranno nel primo trimestre del 2023.