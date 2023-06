Piaggio Beverly e MP3 300 Deep Black, le nuove versioni 2023

Il crossover e il tre ruote sono disponibili da giugno nello speciale allestimento “total black”, dal carattere grintoso e deciso

La gamma di scooter Piaggio si arricchisce, per la stagione 2023, con il nuovo e speciale allestimento Deep Black, che sarà disponibile per Beverly e per MP3 300 hpe.

Piaggio Beverly e MP3 300 Deep Black: le caratteristiche

La livrea Deep Black esalta il design a linee tese e muscolose di Piaggio Beverly, ripreso dalle tendenze del mondo automobilistico e enfatizzato dalla colorazione opaca Nero Meteora. A questa si uniscono grintosi dettagli in nero lucido, finitura che si estende anche ai cerchi ruota. Anche la sella è specifica per la nuova versione e adotta lo stile “total black”, con cucitura singola tono su tono.

Un look minimal evidenziato anche dalla targhetta Beverly sulle fiancate, anch’essa rifinita in nero lucido. Piaggio Beverly S, la versione dall’impronta più sportiva del crossover Piaggio, accoglie anche la nuova colorazione Verde Jungle, dal sapore contemporaneo.

Lo speciale allestimento Deep Black è disponibile anche su Piaggio MP3 300 hpe, versione più compatta e leggera dello scooter dotato dell’esclusiva tecnologia Piaggio a tre ruote che ne permette l’utilizzo con la sola patente auto. La colorazione nero opaco è abbinata a finiture nero lucido, inclusi i cerchi ruota. Il nero si estende anche alla cornice della strumentazione e ai comandi, mentre il cupolino brunito dona un ulteriore tocco di elegante sportività.

Piaggio Beverly e MP3 300 Deep Black: i prezzi

Piaggio Beverly Deep Black è proposto nella cilindrata 300 al prezzo di 5.699 euro e nella cilindrata 400 a 6.699 euro. Piaggio MP3 300 Deep Black è disponibile a 7.199 Euro. Tutti i prezzi sono da intendersi franco concessionario e IVA inclusa.