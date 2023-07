Subito Motori: la passione per le due ruote continua a conquistare l’Italia

I motocicli e gli scooter continuano a conquistare gli italiani: grazie alla vasta gamma di annunci di usato scooter e moto disponibili su Subito Motori, possiamo sapere quali sono le moto e gli scooter più ambiti sia dalle ragazze che dai ragazzi.

L’amore degli italiani per le due ruote è in costante crescita, tanto da rendere i motocicli e gli scooter un must-have per tutti gli appassionati del Bel Paese. Grazie alla vasta gamma di annunci di usato scooter e moto disponibili su Subito Motori, unita alle numerose visite giornaliere al sito, è possibile ottenere una panoramica autorevole sulle preferenze e i desideri degli appassionati italiani delle due ruote. Scopriamo insieme le moto e gli scooter più ambiti sia dalle ragazze che dai ragazzi.

Secondo l’analisi condotta da Subito nella categoria Moto&Scooter, si sono registrate oltre 400.000 visite al giorno e più di 150 milioni di ricerche in quattro mesi. Questi risultati confermano che il mercato dell’usato rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità degli italiani.

I dati rivelano anche una crescita del 7,1% nella media degli annunci giornalieri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nella classifica dei modelli più ricercati, i primi tre posti sono occupati da Vespa, Honda SH e Yamaha T-max. Piaggio Beverly si avvicina al podio, confermandosi un veicolo di grande attrattiva soprattutto per il pubblico femminile. Piaggio Ciao e Yamaha Booster entrano anche loro nella classifica, affermandosi come soluzioni senza tempo e adatte a tutte le tasche.

Parlando dei marchi più amati, Harley Davidson, BMW e Ducati si trovano ai vertici della classifica. Gli italiani sembrano prediligere modelli iconici e simboli di status, che rappresentano la passione per il mondo delle due ruote.

Analizzando le parole chiave più cercate, emerge la preferenza degli italiani per le piccole cilindrate e l’emozione legata alla guida multistrada e fuoristrada. Le parole “125”, “scooter” e “50” occupano i primi tre posti della classifica, confermando l’interesse per soluzioni agili e accessibili che non richiedono la patente di guida di categoria A. Al quarto posto troviamo la parola “motard”, seguita da “quad”, “cross”, “trial”, “pit bike”, “enduro” e “epoca”.

È evidente che le moto e gli scooter continuano a suscitare grande fascino e interesse tra gli italiani di tutte le età e di entrambi i sessi. L’utilizzo delle due ruote come mezzo di trasporto quotidiano, sia per motivi pratici che per il puro piacere di guidare, sta diventando sempre più diffuso. Subito Motori si conferma come una risorsa autorevole per gli appassionati delle due ruote, offrendo un’ampia selezione di annunci usato e una visione completa delle preferenze del pubblico italiano.

In conclusione, le due ruote si confermano un must-have per tutte le stagioni in Italia. La passione per le moto e gli scooter continua a crescere, guidando il mercato dell’usato e soddisfacendo le esigenze di mobilità di un pubblico sempre più vasto e variegato.