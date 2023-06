Sym Jet 4RX 50, caratteristiche e dati tecnici

Sym Jet 4RX 50 va ad arricchire la numerosa famiglia dei 50 cc del brand orientale che spazia dalla gamma Retrò (Fiddle e Mio) a quella a Ruota alta (Symphony e Symphony ST)

La scuola sta finendo, l’estate sta arrivando e non c’è momento migliore per dare il benvenuto al nuovo Sym Jet 4RX 50, scooter dallo spirito avventuroso e dal look street style, regalo perfetto per la fine di un ciclo scolastico o una bella pagella.

Sym Jet 4RX 50: le caratteristiche

Sym Jet 4RX 50 va ad arricchire la numerosa famiglia dei 50 cc del brand orientale che spazia dalla gamma Retrò (Fiddle e Mio) a quella a Ruota alta (Symphony e Symphony ST), cui si aggiunge la nuova categoria Fun (tuttoterreno Crox e Jet 4 RX). Presentato in anteprima ad Eicma 2022, lo scooter si distingue per il design all’avanguardia: linee aggressive e dinamiche, paramani di serie e manubrio a vista sono gli elementi stilistici che ne mettono in risalto il carattere sportivo, tanto caro al target dei giovanissimi che ambiscono ad un mezzo pratico ed agile dalla presenza cool ed iconica.

Maneggevolezza e facilità di guida si abbinano alle ottime prestazioni del motore a 4 tempi monocilindrico 49 cc e del raffreddamento ad aria, mentre la strumentazione interamente digitale, il freno anteriore a disco wave da 225mm, cerchi in lega da 12″, peso di soli 107 kg e fari full-led garantiscono massimo controllo e massima sicurezza in strada. Sym ha pensato anche al comfort e alla praticità, grazie ad una sella ergonomica e ad un vano sottosella spazioso.