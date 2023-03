Zero Motorcycles e Huge Design svelano la SR-X

Brian Wismann, VP of Product Development di Zero Motorcycles: "È entusiasmante essere riusciti con il concept SR-X a realizzare la visione di Bill di una piattaforma per le nostre moto sportive"

Il mercato delle moto elettriche è pronto ad accogliere un nuovo progetto: si tratta della SR-X nata dalla collaborazione tra Zero Motorcycles e Huge Design pensato per anticipare gli scenari futuri nel segmento delle moto sportive a zero emissioni.

Zero Motorcycles SR-X: ecco la versione Huge Design

Zero Motorcycles ha svelato le prime immagini della SR-X realizzata in collaborazione con Bill Webb del celebre studio di San Francisco Huge Design. Questo esemplare rappresenta l’ultima creazione del programma di sviluppo “Design the Future” di Zero Motorcycles. “La concept bike SR-X punta a diventare il modello di riferimento per il design delle moto elettriche del prossimo futuro, combinando linee levigate e rigorose con l’aspetto deciso e i dettagli puramente prestazionali tipici delle moderne supersportive – ha detto Bill Web -. L’approccio a un design pulito, rigoroso e funzionale della SR-X è stato abbinato a proporzioni aggressive e alle componenti tecniche che si trovano abitualmente nelle tradizionali moto da gara. La SR-X rappresenta un tentativo di definire una nuova sottocategoria di moto elettriche ad alte performance, un modello che è una via di mezzo fra una streetfighter e una moto da pista“.

“Quando Bill presentò per la prima volta il suo progetto Mono-Racr in formato digitale, diversi anni fa, capii immediatamente che il linguaggio di un design basato su forme semplici e pulite sarebbe stato perfetto per una moto elettrica – ha a aggiunto Brian Wismann, VP of Product Development di Zero Motorcycles –. È entusiasmante essere riusciti con il concept SR-X a realizzare la visione di Bill di una piattaforma per le nostre moto sportive“. Alimentata dall’avanzato motore elettrico ZF75-10 di Zero e dall’ultima batteria al litio ZF17,3, l’SR-X rappresenta una visione audace per il futuro delle moto. Zero Motorcycles è da sempre guidata da un grande amore per il design e la tecnologia; la SR-X rappresenta l’espressione perfetta di questa passione. Zero Motorcycles è convinta che questo nuovo concept ispirerà l’industria delle due ruote, spostando ulteriormente in avanti i confini dello stile in ambito motociclistico.