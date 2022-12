Campioni in Piazza: il 15 dicembre Ducati festeggia i Titoli MotoGP e SBK

Nella location di Piazza Maggiore a Bologna ci saranno i due nuovi Campioni del Mondo, Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista

Il 2022 è stato un anno eccezionale per Ducati nel motorsport: la Casa di Borgo Panigale, infatti, ha vinto entrambi i Titoli Piloti MotoGP e Superbike, un risultato sorprendente che merita quindi di essere festeggiato nel migliore dei modi. Proprio per questo motivo il prossimo 15 dicembre si terrà in Piazza Maggiore a Bologna l’evento “Campioni in Piazza²“, aperto e gratuito per tutti gli appassionati che diventerà l’occasione propizia per celebrare la straordinaria stagione agonistica che si è appena conclusa.

Protagonisti indiscussi di quella che sarà una vera e propria festa “in rosso” saranno i due nuovi Campioni del Mondo MotoGP e SBK, Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista, ai quali si aggiungeranno sul palco anche diverse altre personalità che hanno agito “dietro le quinte” per permettere che tutto ciò diventasse realtà – da Luigi dall’Igna a Paolo Ciabatti, da Davide Tardozzi a Serafino Foti.

L’evento Campioni in Piazza² a Bologna si aprirà con le note di DJ Fresco e proseguirà, dalle 20:00 fino alle 22:30, con il chitarrista Federico Poggipollini e con il concerto di J-Ax. Nel folto programma svelato negli scorsi giorni troveranno spazio anche Giuseppe Giacobazzi, con le sue battute, e Luca Ward, famoso doppiatore che accompagnerà i partecipanti in un viaggio dentro la storia della Ducati. Presentatrice dell’evento sarà Barbara Pedrotti con al fianco il mitico Guido Meda, storica voce che ha raccontato il successo di Bagnaia in MotoGP durante l’ultima gara di Valencia.

Gli interessati, inoltre, potranno sfruttare l’occasione per effettuare una visita alla factory di Borgo Panigale: in questa giornata i turni saranno intensificati con tour in partenza ogni 15 minuti tra le 9:15 e le 11:30 e tra le 13:45 e le 16:00. Il Museo Ducati, invece, sarà aperto secondo gli orari tradizionali dalle 9:00 alle 18:00. La prenotazione è possibile visitando il sito dedicato a questo indirizzo, mentre maggiori informazioni sull’evento in Piazza a Bologna possono essere reperite qui.