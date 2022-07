F1 2022, GP d’Austria: gli orari Tv Sky e TV8 del Red Bull Ring

Dopo la Gran Bretagna, il Mondiale di F1 2022 si sposta sul circuito di Spielberg per il Gran Premio d'Austria

A soli sette giorni di distanza dall’appuntamento di Silverstone, il Mondiale di F1 2022 si sposta questo fine settimana in Europa Centrale per la prossima tappa prevista dal calendario. Stavolta l’azione in pista andrà in scena sul circuito del Red Bull Ring, un anello velocissimo da poco più di 4 km situato nella regione della Stiria e sede fin dal 1970 dello storico Gran Premio d’Austria.

Prima conosciuto come Österreichring e poi come A1-Ring, questo tracciato da diversi anni è diventato la gara di casa di Max Verstappen che è salito sul gradino più alto del podio non solo l’anno scorso, ma anche nelle edizioni del 2018 e del 2019. Riuscirà anche stavolta a battere gli alfieri di Mercedes e Ferrari? Lo scopriremo gustandoci il Gran Premio d’Austria, trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport F1 (207) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’AUSTRIA

Venerdì 8 luglio

14.00-15.00 Prove libere 1

17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 9 luglio

13.00-14.00 Prove libere 3

16:00-17.00 – Qualifiche (su TV8 dalle 19:45)

Domenica 10 luglio – 16:00 Gara (su TV8 dalle 19:00)