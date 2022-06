F1 2022, GP dell’Azerbaijan: gli orari Tv Sky e TV8 di Baku

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2022 è il Gran Premio dell'Azerbaijan, che si correrà sul Baku City Circuit

Una settimana di pausa per ricaricare le batterie… ed è già tempo di tornare in pista: il Mondiale di F1 2022 riprende la sua corsa con il Gran Premio dell’Azerbaijan, in programma questo fine settimana dal 10 al 12 giugno sul difficile e tortuoso circuito cittadino di Baku. Si tratta di una sfida molto tecnica per team e piloti, che dovranno lavorare di fino per raggiungere il giusto equilibrio tra carico aerodinamico e velocità massima – considerata anche la presenza del lungo rettilineo da 2,2 km.

Il weekend di gara del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava prova della stagione, sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport F1 (207), mentre il canale TV8 del digitale terrestre trasmetterà in chiaro solamente le qualifiche e la corsa di domenica in differita. Qua sotto il time-table ufficiale aggiornato al fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’AZERBAIJAN

Venerdì 10 giugno

13.00-14.00 Prove libere 1

16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 11 giugno

13.00-14.00 Prove libere 3

16:00-17.00 – Qualifiche (su TV8 dalle 18:30)

Domenica 12 giugno – 13:00 Gara (su TV8 dalle 18:00)