F1 2023, GP dell’Azerbaijan: gli orari Tv Sky e TV8 di Baku

Il prossimo appuntamento del Mondiale di F1 2023 si terrà sul circuito di Baku, sede del Gran Premio dell'Azerbaijan

Dopo l’appuntamento dell’Australia, il Mondiale di F1 2023 festeggia la Pasqua con una piccola pausa prima di riprendere la sua corsa con la tappa successiva della stagione in corso. Le monoposto più veloci del momento torneranno a correre nel weekend del 28-30 aprile per il Gran Premio dell’Azerbaijan, quarta prova del Campionato che, come di consueto, sarà organizzata sul difficile circuito cittadino di Baku.

Si tratta di una prova strategica per la Ferrari, a zero punti anche a Melbourne e sempre più lontano da una Red Bull praticamente invincibile su ogni pista. La storia si ripeterà di nuovo? Lo scopriremo nel prossimo GP dell’Azerbaijan, trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport F1 (207) e in differita sul canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’AZERBAIJAN

Venerdì 28 aprile

13.00-14.00 Prove libere 1

16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 29 aprile

13.00-14.00 Prove libere 3

16:00-17.00 – Qualifiche (su TV8 dalle 18:30)

Domenica 30 aprile – 13:00 Gara (su TV8 dalle 18:00)