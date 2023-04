F1 2024: eliminati i LED per i copri-cerchi sulle monoposto

La Commissione interna della Formula 1 ha abrogato l'articolo che prevede, dalla prossima stagione, l'installazione di sensori aggiuntivi sui copri-cerchi in grado di fornire informazioni agli spettatori

Dal 2024 il Mondiale di F1 avrebbe voluto proporre una novità esclusiva per i suoi spettatori: introdurre degli speciali sensori a LED sui copri-cerchi delle monoposto, in grado di fornire agli appassionati sulle tribune e a casa preziose informazioni sulla vettura e sul pilota in questione, nonchè sulla gara in corso. Un’idea davvero originale, che già al termine della stagione 2021 era stata testata dalla McLaren ottenendo dei risultati convincenti, che sembravano poter dar luogo a una sua introduzione definitiva durante i gran premi.

Putroppo, però, nell’ultima riunione della F1 Commission quest’idea è stata accantonata: è stato infatti abolito l’articolo 8.18 che prevedeva l’introduzione di quattro pannelli di visualizzazione a LED sui copri-ruota, dal momento che l’utilizzo di questa tecnologia avrebbe aumentato ulteriormente il peso a vuoto delle nuove vetture (oggi fissato a 798 kg). In questi termini le squadre di Formula 1 hanno preferito non investire altre risorse in questa novità, che avrebbe invece potuto mostrare le posizioni in gara dei piloti, i tempi sul giro e anche i loghi dei vari team in gara.