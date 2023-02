Il Mondiale di F1 2023 sarà l’ultimo per Lewis Hamilton?

Dopo 17 stagioni, quella del 2023 rappresenta un incognita per il pilota Mercedes: riuscirà a tenere il passo di Verstappen e Leclerc?

Lewis Hamilton è uno dei piloti di F1 più forti di tutti i tempi: capace di conquistare finora sette titoli mondiali nella massima serie iridata, ha vissuto in realtà una stagione 2022 in cui ha alternato prestazioni ottime (come a Zandvoort e ad Austin) ad altre decisamente sottotono (Imola e Jeddah su tutte), che fondamentalmente lo hanno tagliato fuori dalla lotta per la vittoria nel Campionato. Ora che inizia il Mondiale 2023, tuttavia, le carte possono essere rimescolate per una nuova partenza che rappresenta per lui a tutti gli effetti come il banco di prova per capire se può ancora… dire la sua.

Un fattore importante per il suo ritorno al vertice è sicuramente legato alla sua monoposto, la nuova Mercedes W14 E-Performance, che dovrà essere in grado una volta per tutte di tenere il passo con Ferrari e Red Bull in primis. Il primo riscontro in questo senso sarà subito riscontrabile con i test pre-stagionali al via proprio questo fine settimana sul circuito Sakhir in Bahrain, dove il prossimo 5 marzo prenderà il via la prima tappa del Campionato.

Il secondo fattore da tenere in considerazione è la sfida interna con il compagno di squadra George Russell, che tra l’altro l’anno scorso ha tenuto alta la bandiera della Mercedes con l’unica pole position e l’unica vittoria di squadra centrata in Brasile. Se anche quest’anno l’ago della bilancia delle prestazioni penderà ancora dalla parte del giovane pilota britannico, allora il futuro di Lewis Hamilton potrebbe essere a rischio: che per il Campione di Stevenage sia arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani?