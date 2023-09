10.000 Km free EV NISSAN, il nuovo programma per la mobilità elettrica

10.000 Km free EV NISSAN è il nuovo programma della Casa giapponese per la mobilità elettrica. A chi acquista Ariya, LEAF o e-Townstar Nissan offre 10.000 km di ricarica gratuita e Wallbox domestica compresa nel prezzo

Si chiama 10.000 km free EV NISSAN il nuovo programma pensato dalla Casa giapponese per favorire la diffusione della mobilità elettrica. Tutti coloro che entro il 31 marzo 2024 acquistano un veicolo elettrico Nissan Ariya, Nissan LEAF o Nissan e-Townstar possono accedere a ricariche gratuite nei 12 mesi successivi all’immatricolazione, per un totale di 10.000 km di percorrenza, con un risparmio di circa 1.000€ in un anno.

Vantaggi programma 10.000 Km free EV NISSAN

I clienti ricevono un voucher con credito di 160kWh al mese, da utilizzare presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X, utilizzando l’app Enel X Way, che permette anche di prenotare gratuitamente le stazioni di ricarica e monitorare lo stato della ricarica comodamente dallo smartphone. Con il nuovo programma si riducono i costi di esercizio per tutta la gamma EV Nissan.

Un vantaggio che si aggiunge alla Wallbox Pulsar Plus compresa nel prezzo, che rende più facile la ricarica domestica. Infatti, la Wallbox è dotata di una tecnologia d’avanguardia per ottimizzare le prestazioni di ricarica e può essere integrata con l’accessorio opzionale Powerboost, che permette di modulare la corrente destinata alla ricarica della vettura, in base ai consumi domestici. Inoltre, tramite un’app dedicata, è possibile gestire gli accessi, programmare la ricarica, monitorare il consumo energetico e visualizzare la cronologia della ricarica.

Inoltre, i clienti Nissan EV possono accedere gratuitamente all’app Nissan Charge, per effettuare la ricarica, così come individuare e raggiungere con un programma di navigazione le stazioni di ricarica distribuite sul territorio nazionale.

Nissan rafforza così il suo impegno per la diffusione della mobilità elettrica, offrendo ai suoi clienti EV vantaggi economici all’acquisto, riduzione dei costi di esercizio e sistemi che facilitano l’accesso ai servizi fondamentali per viaggiare al meglio a zero emissioni.