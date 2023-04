Alfa Romeo Tonale: c’è anche la versione per tutta la famiglia

L'esemplare presentato in Regno Unito offre diverse soluzioni per semplificare la vita a bordo ai più piccoli

Un SUV a misura di bambino? In Alfa Romeo ci hanno pensato e infatti in Regno Unito è stata presentata in questi giorni una versione speciale della Tonale, denominata appunto “Edizione Bambini“. Si tratta di un allestimento particolare (per ora in fase di concept) che serve a incontrare le esigenze delle famiglie con bimbi molto piccoli: se esteticamente il SUV del Biscione è rimasto invariato, le novità sono tutte all’interno dell’abitacolo a cominciare dalla cappelliera posteriore.

In questa zona a cui vi si può accedere aprendo il bagagliaio, infatti, gli ingegneri Alfa Romeo hanno progettato e inserito un vano estraibile sul quale poter cambiare il pannolino, mentre nel bagagliaio vero e proprio è presente una zona dove poter riporre tutti gli oggetti utili durante un viaggio più o meno lungo. Ma non è tutto: nella fila dei sedili posteriori la vita del bambino è resa ancora più confortevole dalla presenza di una scatola nella quale è possibile riporre i suoi giocattoli e di due tablet dietro ai poggiatesta anteriori, con i quali intrattenerlo con cartoni animati e simili. La ciliegina sulla torta? La telecamera anteriore con cui i genitori possono monitorarlo in ogni momento. Arriverà mai un allestimento del genere in Italia?