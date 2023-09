Audi Q6 e-tron: svelati gli interni del nuovo SUV elettrico

Al Salone di Monaco 2023, Audi ha svelato ufficialmente gli interni del suo attesissimo nuovo Audi Q6 e-tron, il suo primo modello elettrico basato sulla nuova piattaforma PPE.

Da Audi arriva una novità destinata a rivoluzionare il segmento delle auto elettriche: il nuovo Audi Q6 e-tron. Questo modello si distingue come il primo EV del marchio tedesco costruito su una piattaforma completamente nuova, la Premium Platform Electric (PPE), supportata da un’innovativa architettura elettronica E3.

Partendo dalle parole di Marc Lichte, il responsabile del design di Audi ha dichiarato: “Oggi viviamo un’era entusiasmante per il design automotive, un periodo che richiede coraggio e creatività per formulare domande fuori dagli schemi. E proprio con questo spirito nasce il nuovo paradigma stilistico che abbiamo adottato per l’Audi Q6 e-tron. Abbiamo capovolto il processo di design tradizionale, partendo dalle necessità dei passeggeri per modellare gli spazi e le funzionalità del veicolo”.

È stato applicato per la prima volta il concetto di Softwrap

Una delle innovazioni più interessanti presenti a bordo del nuovo Q6 e-tron è il focus sullo spazio interno e sul comfort dei passeggeri. Audi ha introdotto per la prima volta il concetto di “Softwrap”, un rivestimento al tatto morbidissimo che avvolge l’intero abitacolo, dai pannelli delle portiere alla plancia, fino alla consolle centrale.

Questa caratteristica crea un’atmosfera cocoon-like, enfatizzando l’importanza di mettere i passeggeri al centro della progettazione.

Ma non è solo una questione di comfort. Il nuovo SUV elettrico è altresì un tour de force in termini di tecnologia. In particolare, il costruttore tedesco ha introdotto l’Audi Digital Stage, un sistema composto da vari elementi: l’Audi Virtual Cockpit, il display head-up con realtà aumentata, un display curvo MMI e infine uno schermo dedicato al passeggero anteriore. Questi componenti insieme creano una vera e propria piattaforma digitale all’interno dell’auto 100% elettrica.

Gli interni non sono solo un piacere per gli occhi, ma rappresentano anche tanta sostenibilità. Ad esempio, la variante S Line vanta il tessuto Elastic Melange, 100% realizzato in poliestere riciclato, che riveste le sedute. Ma non è tutto. Anche i tappetini dell’Audi Q6 e-tron sono fatti di Econyl, una fibra derivata dalla poliammide di reti da pesca riusate e scarti di moquette. Difatti, la casa dei quattro anelli sta facendo sforzi notevoli per incorporare i principi dell’economia circolare nei suoi veicoli.

Il brand ha implementato un centro di comando inedito

Passiamo ora ai dettagli più tecnici. Le interfacce di controllo sono di una precisione impeccabile, disegnate con linee pulite e una finitura nera lucida che rende l’interazione con il veicolo intuitiva e piacevole.

A proposito di dettagli di design funzionale, la plancia utilizza superfici in Grigio Vulcano realizzate con materiali sostenibili. Per i più esigenti, sono anche disponibili alternative come legno di storace americano naturale marrone chiaro e betulla grigio pietra naturale.

C’è poi un centro di comando inedito con finitura Black Panel, posizionato strategicamente nella zona della maniglia della portiera lato conducente. Questo consente una regolazione fluida e intuitiva degli specchietti retrovisivi esterni, della luce, dei sedili e persino della chiusura centralizzata delle portiere.

Per chi preferisce personalizzare ancora di più il proprio Q6 e-tron, le versioni S Line ed S offrono ulteriori possibilità. Ad esempio, i sedili sportivi Plus sono disponibili su richiesta in microfibra Dinamica, che non solo assomiglia alla pelle scamosciata, ma è anche realizzata al 45% con poliestere riciclato.

Alla base c’è la nuova piattaforma PPE

Quando si parla di avanguardia nel settore automobilistico elettrico, Audi occupa sicuramente una posizione di rilievo. Con il nuovo Q6 elettrico, la casa dei quattro anelli introduce un veicolo che va ben oltre le aspettative in termini di autonomia, tecnologia e comfort.

Basato sulla piattaforma PPE, sfoggia una capienza interna generosa, migliorata dalla presenza di vari compartimenti e vani portaoggetti. L’accessibilità all’abitacolo è facilitata dall’assenza di un tunnel centrale, permettendo una maggiore libertà di movimento ai passeggeri posteriori.

Il design interno è ulteriormente arricchito da dettagli pratici come la console centrale, che comprende due portabevande e un caricatore wireless per smartphone compatibili.

In termini di spazio per i bagagli, il nuovo EV offre una capacità iniziale di 526 litri. Ma la vera magia avviene quando si ribalta il divano posteriore, espandendo la capienza a ben 1529 litri. Non dimentichiamo i 64 litri extra offerti dal Frunk (Front Trunk) sotto il cofano anteriore, ideale per riporre una borsa da viaggio o il cavo di ricarica.

Cos’è il nuovo Audi Digital Stage?

Parlando più nello specifico dell’Audi Digital Stage accennato in precedenza, è un elemento che definisce il lusso tecnologico della vettura. Composta dall’Audi Virtual Cockpit da 11.9 pollici e da un display MMI da 14.5 pollici, questa piattaforma è completata da un display aggiuntivo da 10.9 pollici dedicato al passeggero anteriore – una novità nella gamma della casa automobilistica tedesca.

Grazie alla tecnologia OLED e al design curvo, il display MMI avvolge letteralmente il conducente, soprattutto quando è attivata l’illuminazione ambientale di ultima generazione.

Il passeggero anteriore può godersi un film in modalità Active Privacy senza disturbare il conducente. Ma la vera rivoluzione è nell’head-up display con realtà aumentata. Questa tecnologia di visualizzazione, unica nel suo genere, proietta le informazioni direttamente sul parabrezza, facendo apparire gli avvisi e le indicazioni di navigazione come se fossero parte integrante del panorama stradale.

Illuminazione interna avanzata

Tra le innovazioni tecnologiche che impreziosiscono il nuovo Audi Q6 e-tron, il sistema di luce interattiva dinamica (IAL) si distingue per originalità e funzionalità. Questa tecnologia non si limita ad esaltare l’estetica interna della vettura, ma si presta anche a dialogare con i passeggeri.

Fornita di LED dalla luminosità che può raggiungere le 1200 candele, l’IAL si propaga all’interno dell’abitacolo formando un arco che avvolge la plancia.

Al momento dell’ingresso in auto, il sistema sottolinea l’apertura e la chiusura delle portiere, integrandosi perfettamente con l’illuminazione esistente. Dal punto di vista funzionale e di sicurezza, l’IAL riflette le indicazioni dell’indicatore di direzione e fornisce dettagli sul livello di carica della batteria attraverso una luce pulsante.

Massima digitalizzazione grazie alla nuova architettura elettronica E3

Con l’introduzione dell’architettura elettronica E3, Audi ha elevato il grado di digitalizzazione del suo SUV full electric a livelli inediti. Ha anche rilasciato un sistema d’infotainment completamente rivoluzionato, sviluppato in collaborazione con Cariad (la divisione software del Gruppo Volkswagen). Questa piattaforma si basa sulla tecnologia Android Automotive e riceve aggiornamenti software frequenti.

Il nuovo sistema di infotainment dell’Audi Q6 e-tron è progettato per semplificare l’interazione uomo-macchina. L’assistente vocale intelligente è al centro di questa esperienza, aiutato da funzioni di apprendimento automatico sia online che offline.

Può essere attivato dicendo semplicemente “Hey Audi” o tramite l’app myAudi. Inoltre, per la prima volta, l’assistente è visualizzato come un avatar sugli schermi MMI e head-up display della vettura.

L’interfaccia offre anche una modalità multimodale che permette, ad esempio, di cercare e selezionare stazioni di ricarica attraverso comandi vocali.

A bordo c’è un nuovo app store

In collaborazione con Cariad e Harman Ignite, il marchio tedesco ha sviluppato un app store integrato nel sistema MMI. Questo permette agli utenti di installare e gestire applicazioni di terze parti in modo diretto e intuitivo, senza la necessità di utilizzare uno smartphone.

Infine, il brand di Ingolstadt ha dotato il suo nuovo Audi Q6 e-tron di un sistema audio premium 3D targato Bang & Olufsen che trasforma l’abitacolo in una vera e propria sala da concerto. Grazie a un amplificatore ad alta efficienza da 830W e 22 altoparlanti (inclusi quattro nei poggiatesta anteriori), l’impianto offre un suono di estrema nitidezza e permette la creazione di zone sonore altamente personalizzate.