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LEGO BMW M3 E30 Speed Champions: la leggenda delle piste diventa mini

Il mito degli anni ’80 si prepara a sfrecciare sugli scaffali in una veste del tutto inedita. Per celebrare degnamente il quarantesimo anniversario di una delle icone più indiscutibili del motorsport, BMW Group e LEGO Group hanno annunciato una collaborazione che farà battere il cuore sia ai collezionisti di auto d’epoca sia agli appassionati dei celebri mattoncini.

Il risultato di questa sinergia è la fedele replica in scala della mitica BMW M3 E30, pronta a fare il suo ingresso trionfale nella celebre collezione LEGO Speed Champions.

Un tributo a quattro ruote tra storia e mattoncini

Nata a metà degli anni ’80 con l’obiettivo di dominare i campionati del mondo turismo, la BMW M3 E30 ha saputo ridefinire il concetto di berlina sportiva, trasformandosi in un oggetto del desiderio per generazioni di automobilisti. Oggi, quel design così squadrato e aggressivo viene reinterpretato con precisione geometrica attraverso i dettagliati incastri del mondo LEGO.

Il set è composto da 358 pezzi e, una volta completato, restituisce un modello compatto ma ricco di personalità, con una lunghezza di 17 centimetri e una larghezza di 7 centimetri. Nonostante le dimensioni ridotte, i progettisti sono riusciti a mantenere intatti i tratti somatici che hanno reso immortale la vettura originale:

  • Il leggendario frontale caratterizzato dai doppi fari circolari.

  • L’immancabile e iconica calandra a doppio rene firmata BMW.

  • Il pronunciato alettone posteriore, simbolo di un’epoca dominata dalle alte prestazioni.

A completare il kit si aggiunge una minifigure da collezione che indossa una maglietta griffata BMW M, un tocco pensato per immergersi completamente nell’atmosfera dei box e delle competizioni.

Dal modellino alla pista: Una livrea esclusiva che unisce realtà e fantasia

La vera chicca di questo progetto risiede nel lavoro a quattro mani svolto dai designer dei due brand. Non si tratta infatti di una semplice riproduzione cromatica standard: i team di Monaco e di Billund hanno sviluppato insieme una livrea speciale che fonde il DNA sportivo di BMW M Motorsport con pattern grafici moderni e accattivanti.

La particolarità? Questa decorazione non rimarrà confinata al mondo dei giocattoli. Verrà infatti applicata anche a una vera showcar BMW M3 E30, un esemplare reale restaurato e decorato proprio come il set in miniatura.

Il debutto ufficiale della vettura in carne e ossa e del rispettivo set è fissato per il prossimo 1 agosto 2026 a Berlino, durante un evento speciale che darà il via alle celebrazioni ufficiali del quarantennale.

Uscita, prezzo e dove acquistarlo

Il nuovo set dedicato alla BMW M3 E30 si preannuncia già come un potenziale best-seller, ideale sia come pezzo da esposizione sia come regalo per gli amanti della velocità. I preordini sono già aperti, consentendo ai fan più accaniti di assicurarsi un pezzo di storia dell’automobilismo.

  • Prezzo di listino: 27,99 euro

  • Data di lancio: 1 agosto 2026

  • Canali di vendita: Sarà possibile acquistare il set nei LEGO Store, sul portale lifestyle ufficiale di Monaco e attraverso la rete di concessionari ufficiali BMW.

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