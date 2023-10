BMW X2 2024: motori, prestazioni e versioni della seconda generazione

Il nuovo BMW X2 debutta ufficialmente sul mercato con tante novità rispetto alla prima generazione. L'arrivo è previsto a marzo 2024, anche nella versione performante M35i xDrive.

Il BMW X2 2024 rappresenta il culmine dell’innovazione nel concetto di Sports Activity Coupé (SAC) per il segmento premium compatto. Il costruttore tedesco si è sicuramente superato presentando questa seconda generazione, che non teme confronti in termini di distinzione, sportività e visione del futuro.

È evidente l’audace salto evolutivo del nuovo X2, esibendo dimensioni notevolmente maggiori e una silhouette coupé definita. La sua presenza nel mercato globale sarà inaugurata a marzo 2024 con la versione performante M35i xDrive, accompagnata da un’alternativa a benzina e una diesel. La gamma si arricchirà ulteriormente nell’estate 2024 con un altro modello dotato di motore a gasolio.

Sottolineando l’impegno del brand bavarese nella flessibilità produttiva, sia il nuovo X2 che il BMW iX2 verranno prodotti nello stabilimento di Regensburg (Germania).

Propone delle dimensioni maggiori

Non meno importante, BMW enfatizza il profilo premium progressivo di questo SAC compatto con avanzamenti significativi nella sostenibilità. Questi spaziano dalla produzione rispettosa delle risorse, passando per la fase di utilizzo, fino al riciclaggio finale del veicolo. Con l’X2 di seconda generazione, si ha la certezza di un impegno ecologico e di qualità in ogni fase del ciclo di vita dell’auto.

Immediatamente riconoscibile all’interno della gamma di Bimmer, si distingue nettamente dal BMW X1. La presenza marcata di questo nuovo modello viene sottolineata dalle sue dimensioni incrementate. Ora misura 4554 mm in lunghezza, ben 194 mm in più rispetto al modello precedente. La larghezza ha visto un incremento di 21 mm, raggiungendo 1845 mm, mentre l’altezza si posiziona a 1590 mm con un aumento di 64 mm.

Queste dimensioni estese non solo offrono un look audace ma garantiscono anche spazi generosi, sia per i cinque occupanti che per il bagagliaio, vantando una capacità di carico che varia dai 560 ai 1470 litri in base alla variante scelta.

C’è anche la versione performance M35i xDrive

Focalizzandoci sull’estetica, la parte anteriore del BMW X2 2024 emana sicurezza. Caratterizzato da fari a LED incisivi e la tipica griglia BMW quasi esagonale, offre anche l’opzione – unica nel segmento premium compatto – del BMW Iconic Glow. E non mancano le opzioni per i fari a LED adattivi con fascio alto a matrice non abbagliante.

La fluidità della linea del tetto, che si estende senza interruzioni verso la parte posteriore, contribuisce a definire una silhouette snella, tipica degli SAC del costruttore tedesco. Elementi distintivi come gli archi delle ruote pronunciate e le spalle muscolose dominano la vista posteriore, arricchiti ulteriormente dai contorni orizzontali dei fanali specifici del modello e da un appariscente paraurti.

Per gli appassionati delle alte prestazioni, il BMW X2 M35i xDrive sfoggia dettagli distintivi come due coppie di terminali di scarico e il pacchetto M Sport disponibile per tutte le altre varianti, arricchendo ulteriormente l’estetica con dettagli esterni aerodinamicamente ottimizzati. Inoltre, c’è il pacchetto M Sport Pro che include, tra le altre cose, dettagli in M High Gloss Shadowline, spoiler posteriore M e impianto frenante M Sport con pinze rosse.

13 colorazioni esterne disponibili

Per quanto riguarda la personalizzazione, la casa automobilistica bavarese offre una gamma di 13 colorazioni per l’esterno, tra cui spicca il nuovo Fire Red Metallic. Chi desidera un tocco in più può scegliere tra due tonalità Frozen di BMW Individual e una vasta gamma di finiture speciali BMW Individual.

Esaminando il cuore del nuovo BMW X2 2024, ci troviamo di fronte ad un abitacolo che esprime modernità, arricchita da tocchi sportivi. L’innovativa plancia strutturata si distingue per il BMW Curved Display mentre l’attenzione ai dettagli è evidenziata dal bracciolo fluttuante con pannello di controllo integrato.

Posizionato strategicamente nella parte anteriore della consolle centrale, troviamo due portabicchieri e un vano per smartphone dotato di illuminazione indiretta e ricarica wireless. In termini di comodità, il produttore bavarese ha introdotto sedili di nuova concezione, disponibili in versione Veganza perforata e pelle Vernasca, opzioni alternative alla classica tappezzeria in tessuto.

Gli appassionati possono optare per sedili sportivi con regolazione elettrica, funzione memoria, supporto lombare e funzione massaggio. La protezione degli occupanti e il comfort acustico sono stati notevolmente potenziati, con l’aggiunta di un airbag interattivo tra il sedile del conducente e quello del passeggero anteriore come dotazione standard.

Tante dotazioni di serie disponibili

L’equipaggiamento di serie del nuovo X2 si arricchisce: climatizzatore automatico bizona, sistema di navigazione BMW Maps e volante sportivo in pelle sono ormai elementi scontati. Non mancano l’apertura automatica del portellone, quattro porte USB Type-C e una presa di corrente da 12V sia nella consolle centrale che nel bagagliaio.

Da sottolineare che il costruttore bavarese ha significativamente ampliato l’offerta di sistemi di assistenza alla guida e di servizi digitali rispetto al modello precedente. Per chi cerca un tocco in più, l’azienda propone pacchetti di equipaggiamento strutturati, tra cui un pacchetto specchi, riscaldamento del volante e impianto audio Harman Kardon. Un elemento distintivo è il tetto panoramico in vetro, che si estende in un’unica sezione fino al parabrezza, incorniciato da una struttura che prosegue fino alla parte posteriore del tetto. E per chi desidera ulteriori funzionalità, è possibile richiedere un gancio traino elettronico.

Diverse motorizzazioni tra cui scegliere

Come già precisato nelle scorse righe, la gamma della seconda generazione del modello vede la presenza della versione performante BMW X2 M35i xDrive. Esalta la natura dinamica del marchio tedesco. Questa variante non solo sfoggia l’iconico design M, ma promette anche una maneggevolezza di alto livello.

Ciò che rende unica questa versione è il suo motore: un quattro cilindri da 2 litri che sprigiona 300 CV di potenza in Europa mentre tocca 317 CV negli USA e in altri mercati. Quando si tratta di prestazioni, il nuovo X2 M35i xDrive non delude affatto: accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi.

Tutto ciò è reso possibile grazie all’ottimizzazione del telaio specifica per M, abbinato alla trazione integrale intelligente xDrive. E per coloro che cercano sia agilità che comfort sulle lunghe distanze, le sospensioni adattive M di serie fanno sicuramente la differenza. Per chi è interessato ad un’esperienza di guida ancora più esclusiva, c’è l’opzione dei freni M Compound.

Tuttavia, il nuovo BMW X2 non si ferma qui. Oltre alla versione performante, il brand bavarese offre un motore a benzina a tre cilindri della più recente generazione Efficient Dynamics. Accoppiato a un sistema mild hybrid a 48V, il propulsore da 1.5 litri offre una potenza massima di 170 CV, combinando la potenza del powertrain a combustione interna (fino a 156 CV) con quella del motore elettrico integrato (fino a 19 CV).

E per gli amanti del diesel, il costruttore tedesco ha previsto un quattro cilindri con il nuovo BMW X2 sDrive18d, ora ancor più potente, capace di offrire fino a 150 CV. Una caratteristica da non sottovalutare di tutte le versioni è la trasmissione Steptronic a 7 velocità con doppia frizione, standard per questo modello.

Agilità e comfort ai massimi livelli

La seconda generazione del SAV promette un equilibrio perfetto tra agilità sportiva e comfort di guida a lunga distanza. Un elemento rivoluzionario di questa edizione è la presenza, per la prima volta, di cerchi in lega leggera da 21”, opzione mai vista prima su un modello compatto di BMW.

Ma come ha fatto il produttore tedesco a raggiungere tale armonia in una vettura? Tutto risiede nella sua avanzata tecnologia del telaio e nelle scelte ingegneristiche mirate. Partendo da una costruzione che privilegia leggerezza e rigidità, l’X2 2024 si avvale di un passo più lungo, carreggiate più ampie rispetto al modello precedente e di innovazioni specifiche nell’asse anteriore e in quello posteriore a tre collegamenti.

Uno dei suoi punti di forza è la limitazione dello slittamento delle ruote vicino all’attuatore, una caratteristica di serie che eleva sia la trazione che la stabilità direzionale. Non da meno, troviamo il sistema di frenata integrato e un’ulteriore ammortizzazione legata al sollevamento sull’asse anteriore.

I fan avranno anche l’opzione delle sospensioni M adattive con smorzamento selettivo in frequenza, sterzo sportivo e riduzione di 15 mm dell’altezza da terra. Per quanto riguarda le opzioni di cerchi, le varianti sDrive20i ed sDrive18d escono dalla fabbrica con cerchi in lega leggera da 18”. Al contrario, l’M35i xDrive sfoggia cerchi M da 20”. Ma il brand tedesco offre ulteriori opzioni di cerchi in lega, che vanno da 18” fino a 21”.

Grande attenzione alla sicurezza

Il nuovo BMW X2 vanta un ampio set di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, che assicura al conducente un’esperienza di guida sia quotidiana che a lungo raggio di grande comfort e sicurezza.

Tra le funzionalità standard, spiccano il sistema di avviso di collisione frontale di ultima generazione, il cruise control con funzione di frenata, l’informazione sul limite di velocità e l’avviso di uscita corsia con funzione di ritorno. Per non parlare dell’assistente al parcheggio, che comprende la retrocamera e l’assistente alla retromarcia, entrambi inclusi nella dotazione di serie.

Guardando oltre, il costruttore tedesco offre una gamma di funzionalità opzionali che meritano attenzione. Tra queste, il sistema di assistenza alla sterzata e al controllo corsia, il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, la navigazione attiva e l’avviso di uscita.

E per chi ama l’avanguardia tecnologica, il BMW Head-Up Display, la vista panoramica, la vista 3D remota, il BMW Drive Recorder e la funzione di registrazione del furto remoto. Con la piattaforma di aggiornamenti software remoti, gli utenti possono facilmente migliorare le funzionalità esistenti o aggiungerne di nuove, garantendo che il nuovo X2 rimanga sempre all’avanguardia.

Massimo intrattenimento a bordo

E per quanto riguarda l’intrattenimento e l’interfaccia? Bimmer ha integrato l’ultima versione del sistema BMW iDrive con tecnologia QuickSelect. Questo sistema, basato sul BMW Operating System 9, è stato progettato per interagire ottimamente con il BMW Curved Display e l’assistente personale intelligente di BMW, puntando su un’interazione intuitiva tramite display touch e linguaggio naturale.

Ma non finisce qui. Il BMW Operating System 9 introduce anche una gamma di servizi digitali altamente personalizzabili. Con gli aggiornamenti BMW ConnectedDrive, i clienti possono sperimentare gratuitamente alcune funzionalità per un mese e, se soddisfatti, possono attivarle per un periodo determinato. Inoltre, l’offerta BMW Digital Premium è ora disponibile per l’acquisto nel BMW ConnectedDrive Store, esclusivamente per il BMW X2 2024.

BMW Digital Premium permette ai fortunati proprietari dell’X2 di ultima generazione di accedere a tutte le applicazioni disponibili nel loro paese. Sia che siete appassionati di musica, amanti delle notizie o gamer incalliti, avrete tutto a portata di mano grazie a un sistema di abbonamento.

Ciò che rende ancora più allettante questo pacchetto è che copre anche l’uso dei dati per tutti i servizi digitali e le applicazioni disponibili nel BMW ConnectedDrive Store. Questo include, naturalmente, lo streaming di musica e video. Per chi desidera sperimentare una navigazione all’avanguardia, la funzione Augmented View è disponibile come optional aggiuntivo per il sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud. Il costruttore bavarese ha inoltre integrato una eSIM con supporto 5G.

Non dimentichiamo poi funzionalità come BMW Digital Key Plus e BMW ID. E per coloro che non possono fare a meno del proprio smartphone? L’integrazione standard con Apple CarPlay e Android Auto è garantita.