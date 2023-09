Bollicine Elettriche, il turismo sostenibile sempre più protagonista

Il 4° incontro di Bollicine Elettriche, format dedicato a mobilità sostenibile ed economia circolare, ha visto come protagonista il turismo sostenibile e in particolare il cicloturismo

È andato in scena nei giorni scorsi presso Elevator Hub (ex fabbrica Lovato) in Strada di Casale 175 il quarto e ultimo appuntamento del 2023 del format Bollicine Elettriche, talk dedicato alla mobilità sostenibile ed alla economia circolare promosso da Andiamo Elettrico (www.andiamoelettrico.it) insieme a Caval Service ed Elevator. L’argomento principe della serata è stato il turismo sostenibile e di come, soprattutto grazie a biciclette e auto elettriche, si possa fare del turismo consapevole che permetta di apprezzare a pieno le bellezze del territorio che si sta visitando.

Da questo punto di vista, l’Italia e il Veneto in particolare possono vantare buoni risultati, che potrebbero tuttavia essere eccellenti se solo riuscissimo a ottimizzare le infrastrutture e a promuovere questo tipo di turismo. A parlare di turismo e mobilità sostenibile sono stati invitati importanti relatori, dei quali vi riportiamo i passaggi e i concetti più interessanti. L’evento è stato moderato da Fiammetta Benetton, intervenuta dopo un’introduzione di Carlo Valente, fondatore di Andiamo Elettrico, la più grande comunità di proprietari di veicoli elettrici con oltre 10.000 registrati, e Matteo Pozzi, CEO di Elevator Hub.

Cicloturismo: seguire esempio della Germania con giro d’affari di 20 miliardi contro i 4 dell’Italia

Gary Fabris, Responsabile del Gruppo Veicoli Elettrici di Confindustria ANCMA (associazione che organizza Eicma Milano) ha snocciolato numeri molto interessanti riguardanti il turismo sostenibile in bicicletta. Il giro d’affari in Italia al momento è di poco superiore ai 4 miliardi di euro, mentre la Germania, ad esempio, arriva a smuovere ben 20 miliardi di euro annui con il cicloturismo. Proprio i ciclisti e turisti tedeschi scelgono molto spesso l’Italia come meta delle loro vacanze, ed essendo clienti alto-spendenti, se trovassero infrastrutture e condizioni migliori nel nostro Paese, potrebbero creare un giro d’affari veramente notevole, con vantaggi per tutto il territorio.

Infrastrutture di ricarica fondamentali anche per le bici elettriche

Roberto Bottin, Direttore Operativo E-Mobility di AGSM AIM Smart Solution ha posto l’accento sull’importanza non solo delle auto e delle biciclette elettriche, ma anche sulle infrastrutture e i punti di ricarica, che permettono ai turisti di spostarsi e pianificare i propri viaggi in tutta comodità, rendendo fruibile a tutti le bellezze del nostro territorio. Da questo punto di vista, proprio grazie anche all’impegno di AGSM AIM Smart Solution, le città di Vicenza e Verona vantano una rete di infrastrutture decisamente superiore alla media delle città italiane. Il microfono è passato poi a Leonardo Nicolai – Assessore alle politiche giovanili, digitalizzazione e innovazione del Comune di Vicenza, ciclista appassionato nel tempo libero e anche per questo – oltre che per il suo ruolo istituzionale – molto preparato in materia. Nicolai ha evidenziato come i giovani giochino un ruolo fondamentale, sia nella consapevolezza che gli spostamenti green sono un bene per tutti, sia perché Vicenza punta a diventare un polo universitario sempre più importante, una smartcity a misura del cittadino ma anche e soprattutto dei giovani, studenti e non.

Giovani utilizzatori e promotori del turismo sostenibile e ruolo strategico delle Università

Di giovani ha parlato anche Adamo Dalla Fontana, Presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Le nuove generazioni sono i primi fruitori e i futuri protagonisti della transizione ecologica, ma sono al tempo stesso vettori di un indotto importante, se consideriamo ad esempio che degli studenti dell’Università di Vicenza, solo il 47% abita in provincia. Il restante 53% viene da altre province e genera dunque un flusso di denaro molto importante, se consideriamo gli alloggi, i trasporti e le spese quotidiane effettuate in territorio vicentino. Ecco dunque che l’economia circolare ed elettrica gioca un ruolo chiave in questo processo.

Start up sempre più attente alla intelligenza artificiale che interessa anche le assicurazioni

Giovanissima è la start-up Javis, di cui Andrea Marin è CEO e fondatore. Javis si occupa di ottimizzazione della logistica dei trasporti e offre alle stesse società di trasporti calcoli e numeri precisissimi per ottimizzare la movimentazione di merci via terra. Un camion che viaggia – andata o ritorno non importa – vuoto o a mezzo carico, è un costo sia in termini di denaro sia di emissioni “inutili”. Ottimizzare i carichi e minimizzare i chilometri percorsi, tramite un sofisticato calcolo dei tragetti più virtuosi da percorrere, è l’obiettivo e la missione di Javis. Di giovani intraprendenti e portatori di idee innovative c’è gran bisogno, per cui facciamo un enorme in bocca al lupo a Javis e ai suoi tre soci!

Successivamente è intervenuto Flavio Marelli (CEO di Anthea spa), broker assicurativo che in questi anni di innovazione in materia di mobilità ha il compito di garantire all’assicurato piena copertura. Si tratti di biciclette elettriche, monopattini, impianti fotovoltaici o altri nuovi mezzi tecnologici, l’importante è garantire la medesima sicurezza e prevenzione dei mezzi più tradizionali. Basti pensare ai tanti danni causati dal clima e in particolare da vento e grandine nei mesi passati: avere un impianto fotovoltaico assicurato, ad esempio, permette di prevenire il rischio di danni molto ingenti che andrebbero altrimenti a gravare interamente sulla persona non assicurata.

Giornalista porta la realtà, l’influencer solo i lati positivi facendo poi scoprire al turista le sorprese negative…

Dato che il focus era incentrato sul turismo sostenibile, è infine intervenuta Nicoletta Martelletto, Capo Redattore Centrale de Il Giornale di Vicenza e Presidente di Italian Travel Press che ha illustrato e sottolineato l’importanza dell’informazione giornalistica, che deve evidenziare tutti gli aspetti del luogo di cui il giornalista del turismo parla. Non solo aspetti positivi, dunque, ma una descrizione quanto più possibile reale e intellettualmente onesta possibile. Ecco la differenza principale tra un influencer, che esalta solo gli aspetti e gli scorci migliori di una data località, e un giornalista professionista. Nicoletta Martelletto ha poi ribadito che il vero turista, il viaggiatore nell’animo più che nella definizione, rispetta sempre la cultura, le popolazioni e il luogo che lo ospitano. Il turismo sostenibile è sì la ricerca del mezzo di trasporto meno impattante sull’ambiente possibile, ma anche e soprattutto il rispetto delle meraviglie naturali e dei luoghi che visitiamo una volta giunti a destinazione.

Tutti questi eventi sono possibili grazie ad Elevator Innovation Hub ed a Caval Service (editore di www.infomotori.com e www.veraclasse.it)insieme ad un gruppo di sostenitori selezionati per la loro grande attenzione verso la sostenibilità ambientale che ricordiamo in rigoroso ordine alfabetico: AGSM AIM, Anthea spa, Askoll Eva, Bellieni Immobiliare, BR Pneumatici, Frattin Auto, Sonia Poletto Private Banker Fideuram e Santa Margherita che ha offerto il brindisi finale con il suo Valdobbiadene Prosecco Superiore 52, rigorosamente Bio!

Arrivederci al 2024 con Bollicine Elettriche sempre attento alla economia circolare ed alla mobilità sostenibile, in forte ritardo in Italia

Bollicine Elettriche da appuntamento al 2024 ringraziando gli oltre 30 partecipanti ai quattro talk show che hanno acceso importanti scintille che hanno dato a nuovi tavoli di lavoro fra istituzioni, imprese e mondo accademico dimostrando l’importanza di spazi come Elevator Innovation Hub al cui interno riunisce start up, società innovative e gli stessi laboratori di prestigiose Università, generando positive contaminazioni che stanno spingendo sempre più in alto il primo polo tecnologico della Provincia di Vicenza.

Sicuramente un appuntamento del 2024 si svolgerà a Vicenza anche se l’attenzione verso il format spinge a muoversi verso altri luoghi fortemente attratti da queste tematiche che rappresentano il presente delle economie piu’ avanzate e purtroppo ancora il futuro per l’Italia in grave ritardo sia nella mobilità elettrica sia nello sviluppo delle energie rinnovabili perdendo lo stesso vantaggio accumulato negli anni precedenti.

Bollicine elettriche – attraverso i partecipanti dei quattro talk show – ha dimostrato i vantaggi economici, ecologici e di salute della rivoluzione verde che deve essere promossa e sviluppata spiegando sempre bene i vantaggi e gli eventuali punti critici che vanno risolti con gradualità e programmazione.