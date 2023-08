Carlos Ghosn: il 25 agosto esce la docu-serie dedicata al manager brasiliano

James Gay-Rees e Paul Martin hanno realizzato un documentario tutto dedicato alla vita e alla carriera di Carlos Ghosn. Sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 25 agosto 2023.

Carlos Ghosn, figura carismatica ed influente nel panorama automobilistico internazionale, diventa protagonista assoluto in “Wanted: The Escape of Carlos Ghosn”. Questo documentario in quattro parti sarà visibile dal 25 agosto 2023 su Apple TV+.

La produzione non mancherà di offrire una panoramica dettagliata della straordinaria carriera e delle traversie legali del noto imprenditore automobilistico. Ghosn, infatti, ha attraversato un cammino professionale di indiscusso valore nel settore.

La carriera del 69enne ha avuto inizio con una prestigiosa permanenza di 18 anni in Michelin, durante la quale l’astuto imprenditore brasiliano si è fatto strada fino al ruolo di CEO per Michelin Nord America nel 1990. Si è poi unito a Renault nel 1996 con l’obiettivo di tagliare i costi dell’azienda, un compito che ha brillantemente svolto. La sua figura è stata cruciale nel creare l’alleanza tra Renault e Nissan.

Nel 2001, Carlos Ghosn ha preso le redini di Nissan come CEO, conservando allo stesso tempo il suo ruolo fondamentale in Renault. Nel 2005, il 69enne ha raggiunto un importante traguardo: è diventato il CEO di Renault e la prima persona a guidare simultaneamente due compagnie presenti nella Fortune Global 500.

Fu arrestato nel 2018 presso l’Aeroporto Internazionale di Tokyo

Tuttavia, il destino del dirigente brasiliano subì un brusco cambiamento nel novembre 2018. Arrestato all’Aeroporto Internazionale di Tokyo su accuse di falsa dichiarazione dei suoi guadagni e di uso improprio dei beni dell’azienda, il top manager libanese-brasiliano passò la maggior parte del 2019 in custodia giapponese, intervallata da periodi di libertà su cauzione.

Alla fine, organizzò un’evasione, con l’aiuto di un ex Berretto Verde e fuggì dal Giappone a bordo di un jet privato, celato dentro un cassone per strumenti musicali. Da allora, Carlos Ghosn è rifugiato in Libano.

Prodotta da James Gay-Rees e Paul Martin, noti per il documentario “Formula 1: Drive to Survive”, la docu-serie si prefigge di narrare l’ascesa e la caduta di Ghosn, dalla sua carriera illuminata fino alla rocambolesca fuga dal Giappone.