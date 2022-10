Cupra Leon 2023: disponibili i nuovi motori turbo-benzina da 150 e 190 CV

La gamma della Cupra Leon si arricchisce con due nuovi propulsori 1.5 e 2.0 TSI, disponibili sia per la versione hatchback che per quella Sportstourer. Prezzi da 28.000 Euro

Al fianco dell’inedito 1.5 Hybrid da 150 cavalli, la gamma della Cupra Leon 2023 è pronta ad accogliere altre due motorizzazioni che sono già disponibili nei concessionari italiani sia nella versione hatchback che in quella Sportstourer della sportiva spagnola. Le due novità in questione sono i due turbo-benzina puri sprovvisti di elettrificazione già visti sulla Seat Leon “tradizionale”, nello specifico l’1.5 TSI da 150 CV (abbinato al cambio manuale a sei marce) e il più potente 2.0 TSI da 200 CV (abbinato alla trasmissione automatica DSG a sette rapporti).

Nuovi motori Cupra Leon 2023

La loro scheda tecnica sottolinea dei livelli prestazionali davvero ottimi, che si assestano sui 214 km/h di velocità massima e 0-100 coperto in 8,4 secondi per l’unità da 150 cavalli e sui 227 km/h di top speed con 0-100 coperto in 7,4 secondi per quella da 200 cavalli. I consumi? Rispettivamente 6 Litri e 6,8 Litri ogni 100 km percorsi. Per quanto riguarda la dotazione, invece, l’equipaggiamento di serie prevede i cerchi in lega da 18”, i gruppi ottici Full LED, l’Ambient Lighting Smartwraparound, il digital cockpit e l’infotainment da 10”, l’accesso Keyless e il climatizzatore automatico. Prezzi a partire da 28.000 Euro.