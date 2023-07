Seat: debutta in Italia il model year 2024 di Leon, Arona e Ibiza

Seat ha deciso di aggiornare la sua gamma italiana con l'arrivo del model year 2024. Le novità riguardano i modelli Arona, Ibiza e Leon.

Dando risalto al suo ruolo da protagonista nell’innovazione e nella sostenibilità automobilistica, Seat ha rivelato delle nuove aggiunte ai suoi modelli con l’arrivo del model year 2024, rafforzando ulteriormente la sua presenza in Italia.

L’impegno del produttore spagnolo per la sostenibilità e l’innovazione è testimoniato dalla rinnovata collaborazione con Seaqual Initiative, uno sforzo congiunto per proteggere le risorse del Mediterraneo.

Questa partnership ha dato vita al Marina Pack, una novità per la Seat Arona 2024 e la Seat Ibiza 2024, offrendo un rivestimento unico e all’avanguardia noto come Seaqual Yarn.

In linea con l’attenzione per la sostenibilità, il brand spagnolo ha stretto un importante accordo con Autoneum. Questa mossa permette a Seat di essere il primo produttore automobilistico ad utilizzare i materiali riciclati certificati Label blue by Borgers, permettendo il recupero di oltre 2 milioni di bottiglie di plastica marine all’anno. Ciò pone ancora di più l’accento sulla responsabilità ambientale della casa automobilistica spagnola.

Il Marina Pack rappresenta un grande passo avanti nel campo della sostenibilità, presentando il tessuto Seaqual Yarn sui sedili di Arona e Ibiza, e incorporando i materiali riciclati Label blue by Borgers, derivati da rifiuti marini, per i pavimenti e i tappeti delle auto.

La dotazione include ora anche dei nuovi cerchi

Per le Seat Ibiza e Arona 2024, il brand del Gruppo Volkswagen ha implementato nuove opzioni per i cerchi. Gli allestimenti Style e Business dell’Ibiza 2024 includono i nuovi cerchi Sport Black da 17” mentre per le versioni Style ed Experience della Arona 2024 prevedono dei cerchi Nuclear Grey da 18”.

Non va dimenticata la Seat Leon 2024, che beneficia di importanti upgrade. Tra le opzioni disponibili troviamo il Vision Plus con retrocamera e il Park Assist. Inoltre, la Leon ora è disponibile in Blu Zaffiro metallizzato su tutti gli allestimenti. La Leon FR, in particolare, vede l’introduzione dei nuovi cerchi in lega Nuclear Grey da 18”.

Questi miglioramenti riflettono la dedizione di Seat nel garantire un’offerta automobilistica di alta qualità e rispettosa dell’ambiente.