Cupra Tavascan, caratteristiche tecniche del nuovo SUV coupé 100% elettrico

Cupra Tavascan è lunga 4.644 mm, larga 1.861 e alta 1.597; si basa sulla piattaforma Meb di Volkswagen, ideata per i veicoli elettrici. Si tratta infatti del primo SUV coupé 100% elettrico di Cupra

Decisamente fantastica la nuovissima nata in casa Cupra, una vettura di quelle che quando le vedi d’improvviso per la prima volta ti fanno rimanere per qualche secondo a bocca aperta. Ma era anche facile aspettarselo, dopo aver ammirato lo stile futuristico e decisamente attraente della Formentor. Ma la Tavascan – presentata in anteprima mondiale all’Auditorium del mitico aeroporto di Tempelhof a Berlino – ha superato di gran lunga la Formentor, conquistando fin da subito l’ammirazione delle centinaia di invitati accorsi nella capitale tedesca per non perdere un evento davvero importante.

Vista e piaciuta, ma non provata – purtroppo – questo l’unico cruccio per i test driver dell’automotive, che hanno fatto ore di volo per scoprire tutti i suoi segreti stilistici e capire in anteprima che cosa si troveranno a provare, fra qualche mese, sulle strade d’Europa.

I vertici della Casa spagnola, nata qualche anno fa da una costola della Seat, hanno subito dichiarato che la Tavascan rappresenta l’impulso del nuovo linguaggio stilistico di Cupra, che verrà poi trasferito alla futura gamma di auto elettrificate del brand iberico.

La new entry catalana infatti è il primo SUV coupé 100% elettrico di Cupra – definito dai boss “il primo eroe di una nuova era” – e il secondo modello completamente elettrico dopo Born.

Ci sono voluti ben quattro anni per tramutare la show car presentata a Francoforte nel 2019 nel modello definitivo, che andrà presto in produzione – e non sarà commerciabile prima del prossimo anno – ma stilisti e tecnici sono stati davvero bravi a mettere assieme, potremmo affermare, una piccola opera d’arte.

Progettato e sviluppato a Barcellona, questo Suv emozionale rivolto ai veri appassionati di motori, verrà invece costruito nientemeno che in Cina, nello stabilimento del Gruppo Volkswagen di Anhui, un grande centro d’innovazione tecnologica all’avanguardia nella mobilità elettrica.

Quello che dovrebbe coniugare alla perfezione, e lo proveremo con piacere, sono l’elettrificazione e le performance, dal momento che la versione più potente dei due propulsori eroga ben 250 kW, vale a dire 340 cavalli, con un sistema di trazione integrale ed equipaggiata di Controllo Adattivo del Telaio (DCC Sport) e sterzo progressivo.

Soddisfattissimo il Ceo di Cupra Wayne Griffiths, che prima di svelare la nuova vettura del gruppo ha affermato che “il viaggio del brand verso l’elettrificazione è l’impulso inarrestabile al centro di tutto ciò che facciamo. Sono tante le auto elettriche puramente convenzionali che stanno arrivando sul mercato, ma questo non è il nostro obiettivo. Nel 2019 volevamo reinventare l’elettrificazione dimostrando che Tavascan non è un veicolo che risponde al cambiamento, ma un’auto che lo crea”. Così, mentre allora era solo un sogno, ora il loro big dream è diventato realtà.

E nel 2025 Cupra entrerà in una nuova era con nuovi modelli elettrificati, il Terramar e il futuro modello elettrico basato sul concept Cupra UrbanRebel, oltre al rinnovamento della gamma attuale composta dalle varianti ibride plug-in di Formentor, Leon e Leon Sportstourer.

Dimensioni e prestazioni Cupra Tavascan

La Cupra Tavascan, che prende il nome da un villaggio della provincia di Lleida, in Catalogna, a soli 8 km dal confine francese, è lunga 4.644 mm, larga 1.861 e alta 1.597; si basa sulla piattaforma Meb di Volkswagen, ideata per i veicoli elettrici. È dotata della stessa batteria da 82 kWh della Vw ID.5 , con la specifica superiore da 340 CV e un’autonomia nominale di 550 km. E’ dotata di un sistema di caricamento rapido che le consente di ridurre notevolmente i tempi di ricarica – in corrente continua – a circa mezz’ora per raggiungere la capacità dell’80% (dal 20%). Giusto il tempo di una breve sosta per un doveroso pit stop, un cappuccino e maritozzo con la panna, e la gestione di mail e WhatsApp.

Ma quello che ci ha sorpreso di più , oltre ai loghi illuminati sul cofano e sul posteriore, è stata la plancia, con quella bellissima lama a Ypsilon che regge un megaschermo da 15″, dotato di tutto ciò che può servire all’automobilista e ai passeggeri per rendere il viaggio super sicuro (grazie al Travel Assist d’ultima generazione), informato e con una connettività senza interruzioni. Bellissima anche la scritta C U P R A stilizzata in rilievo. La Tavascan, di cui non è stato rivelato il prezzo, si potrà acquistare nelle due versioni Endurance e Vz, dalle prestazioni lievemente differenti.

E ora non ci resta altro che attendere l’opportunità di entrare nell’abitacolo decisamente Hi-tech, e premere il pulsante di avviamento dei due motori elettrici, per provare le prime, sicuramente importanti, soddisfazioni.