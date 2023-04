Ferrari Portofino: con il tocco magico di Mansory arriva a 800 cavalli

Il tuner tedesco ha introdotto diverse modifiche estetiche e meccaniche alla bellissima supersportiva del Cavallino Rampante: ecco tutte le caratteristiche

Tra i tuner automotive di alto livello, Mansory è certamente uno dei più ingegnosi e creativi: la sua ultima creazione, infatti, ha riportato sotto i riflettori la bellissima Ferrari Portofino M, supercar del Cavallino Rampante prontamente aggiornata con alcune modifiche estetiche in modo da renderla ancora più accattivante e con alcuni aggiornamenti a livello meccanico in grado di potenziare ulteriormente il suo V8 a doppio turbo da 3.9 Litri, che originariamente arriva a 620 cavalli e 760 Nm di coppia massima.

Grazie al tocco magico di Mansory e al nuovo impianto di scarico sportivo ad alte prestazioni, la Portofino M ora è in grado di raggiungere gli 800 CV e i 950 Nm, che riducono lo scatto 0-100 con partenza da fermo a soli 2,9 secondi e che le fanno toccare la vertiginosa velocità massima di ben 355 km/h garantendo allo stesso tempo un consumo di 13,8 Litri ogni 100 km nel ciclo combinato e delle emissioni di CO2 pari a 328 g/km. Per quanto riguarda l’estetica, invece, il nuovo bodykit installato da Mansory rifinisce la Portofino M con diversi elementi aerodinamici in fibra di carbonio, con l’hard-top retrattile con struttura a onde di carbonio Ferrari P200, con i cerchi in lega leggera Mansory YN.5 e con i pregiatissimi interni rivestiti completamente in pelle.