Fiat 500 E-Lovers: debutta il nuovo programma per diventare ambassador

Fiat 500 E-Lovers è il nuovo programma lanciato da Fiat che permette ai proprietari della 500 Elettrica di diventare ambassador e ricevere dei buoni regalo da spendere su una specifica piattaforma.

La nuova iniziativa Fiat 500 E-Lovers ha fatto il suo debutto nelle scorse ore, invitando i possessori della nuova Fiat 500 Elettrica a rivestire il ruolo di ambasciatori del marchio torinese, diventando promotori di una mobilità più ecologica.

Questa innovativa strategia mette in risalto la 500 Elettrica, l’icona elettrica del brand di Stellantis, facendo leva sull’esperienza di guida dei suoi attuali possessori, pronti a condividere la loro esperienza con potenziali nuovi clienti.

Lo studio Global Automotive Consumer Study (GACS) di Deloitte del 2023 evidenzia come l’Italia sia uno dei mercati maggiormente propensi ad abbracciare la transizione energetica, con il 78% dei potenziali acquirenti interessati a soluzioni di motorizzazione alternativa. Gli aspetti più ricercati dai consumatori in un veicolo completamente elettrico sono l’autonomia, i tempi di ricarica e le infrastrutture disponibili.

Tutti i proprietari di una 500 Elettrica possono diventare ambassador

Ecco, dunque, che si profila la figura degli ambassador. Gli entusiasti proprietari della Fiat Nuova 500, pienamente consapevoli delle potenzialità e dei benefici del loro veicolo elettrico made in Italy, si propongono come guide per coloro che stanno valutando di compiere il passo verso l’era dell’elettrificazione.

Fiat offre a tutti i proprietari di una 500 a zero emissioni la possibilità di diventare ambassador iscrivendosi al Club Fiat 500 E-Lovers. In cambio del loro impegno, riceveranno buoni regalo da utilizzare su una specifica piattaforma per ogni vendita o test drive effettuato.

I potenziali clienti possono chiedere qualsiasi cosa all’ambassador

I potenziali clienti possono sfruttare quest’opportunità per ricevere informazioni e consigli in maniera diretta e trasparente da un ambassador, programmando un incontro online o fisico. Dopo aver geolocalizzato l’ambasciatore più vicino sul sito del programma, possono procedere con l’ordine della Fiat Nuova 500, diventando nuovi clienti e, potenzialmente, futuri ambassador.

In merito a questa iniziativa, Giuseppe Galassi – Managing director di Fiat e Abarth Italia – ha dichiarato: “Accolgo con entusiasmo questa svolta innovativa, un chiaro segno del valore che Stellantis attribuisce a sincerità e trasparenza. Chi meglio di un normale utente della Nuova 500 può condividere la sua esperienza quotidiana al volante? Un ringraziamento speciale va ai concessionari italiani di Fiat per il loro sostegno entusiasta all’iniziativa e a tutti i clienti che si uniranno a Fiat 500 E-Lovers”.