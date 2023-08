Ford Explorer EV: il lancio è stato posticipato a metà 2024

Il nuovo Ford Explorer EV 100% elettrico arriverà in ritardo sul mercato a causa di nuove normative che richiedono di effettuare ulteriori test sulle batterie per veicoli elettrici.

Ford ha annunciato di aver posticipato il lancio del suo nuovo Ford Explorer EV, spostando la data dal previsto autunno di quest’anno all’estate del 2024. Tale ritardo emerge come risultato di nuove normative relative alle batterie per veicoli elettrici, che necessitano di specifici test di conformità per le vetture vendute in Europa.

Invece di avviare la produzione del SUV 100% elettrico nelle prossime settimane presso il suo stabilimento di Colonia (Germania), il costruttore americano ha deciso di prendersi alcuni mesi in più per assicurarsi la piena conformità al recente UN Regulation 100.3. Questo regolamento riguarda la certificazione di sicurezza delle batterie per EV, introducendo un insieme di nuovi test di conformità.

Il nuovo modello viene prodotto nel nuovo stabilimento di Colonia

Il nuovo Explorer EV sarà sottoposto a queste prove aggiuntive per garantire il rispetto delle nuove regole. Nella dichiarazione rilasciata ad Autocar, Ford ha sottolineato: “Siamo entusiasti di presentare l’Explorer EV ai nostri clienti europei, il primo veicolo passenger elettrico prodotto nel nostro nuovo Ford Cologne Electric Vehicle Center”.

L’Ovale Blu ha infine sottolineato il proprio impegno nel rispettare gli elevati standard tecnici dei veicoli elettrici, coerentemente con la propria filosofia interna di offrire auto sicure e di alta qualità in tutto il mondo.