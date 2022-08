Guida autonoma: a Torino inizia la sperimentazione delle navette da trasporto passeggeri

La GTT di Torino ha dato il via al progetto pilota che porterà sulle strade del capoluogo piemontese due mini-bus senza conducente prodotti da Navya

Una grande novità sarà introdotta nel mese di ottobre nella città di Torino: il capoluogo piemontese ha ufficializzato il via alla sperimentazione d’utilizzo di due navette a guida autonoma senza conducente, realizzate dal partner Navya e gestite dall’azienda di trasporto pubblico GTT. Si tratta di un progetto pilota che introdurrà questi mini-bus sulle strade di Torino come fossero mezzi simili a tutti gli altri, capaci di rilevare in autonomia possibili ostacoli sul loro percorso programmato (siano essi auto, bici o pedoni).

La sperimentazione durerà fino al mese di marzo 2023 e offrirà un servizio di trasporto pubblico flessibile a chiamata, accessibile in modo rapido, affidabile e gratuito anche da parte degli utenti con disabilità. Ogni navetta, con a bordo un operatore GTT nel ruolo di assistente per ogni necessità, potrà ospitare fino a 14 persone, secondo l’articolazione di 11 posti a sedere e tre in piedi.

I mini-bus di Navya seguiranno un percorso ben definito durante il loro servizio, lungo circa 2 km e dislocato con opportuna segnaletica nella zona degli ospedali cittadini (ex Molinette, Sant’Anna, CTO, più recentemente denominati complesso Città della Salute e della Scienza e quindi compresi tra Corso Spezia, Via Genova, Via Cortemilia e Via Ventimiglia). Tutti i cittadini potranno usufruire di questa opportunità nei giorni feriali dalle 12:30 alle 18:30 e nei giorni festivi e pre-festivi dalle 15:00 alle 19:00, previa richiesta della navetta attraverso la specifica app auTOnomo GTT disponibile per sistemi Android e iOS.