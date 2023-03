Guido La Scelta: il noleggio a lungo termine ha un nuovo protagonista

Si tratta di un comparatore online che permette di confrontare le offerte più vantaggiose e più pertinenti rispetto alle specifiche richieste degli utenti

Rispetto ai risultati dello scorso anno, il settore del noleggio a lungo termine si sta difendendo molto bene in questi primi mesi del 2023: in Italia un auto su quattro è a noleggio e ciò rappresenta un aumento del 60% rispetto al 2022 anche per quanto riguarda le tecnologie ibride ed elettriche. Per guidare, tuttavia, una scelta consapevole (ed eco-sostenibile) nell’affrontare questo argomento oggi è disponibile un nuovo protagonista: si chiama “Guido La Scelta” ed è un comparatore online dedicato al confronto efficiente delle offerte di noleggio e in grado di trovare l’auto più adatta alle esigenze di tutti.

Progettato dal founder Angelo Simone, Guido La Scelta è una piattaforma nata con l’obiettivo di fornire un supporto concreto nella scelta della migliore opzione di mobilità sostenibile, attraverso la formula del noleggio a lungo termine. Cominciando a utilizzarlo è possibile mettere a confronto le varie proposte attualmente disponibili sul mercato, ricercando un modello di auto specifico oppure tutte le offerte di una data casa automobilistica.

Ma non è tutto: Guido La Scelta può anche dare consigli utili agli automobilisti in modo da permettere loro di compiere scelte in base al loro stile di vita e alle loro necessità quotidiane. Questa piattaforma, infatti, mira a rendere più informato l’utente sia sulle esigenze di mobilità che potrebbe avere, sia del suo conseguente impatto ambientale: l’approccio scelto dalla piattaforma è amichevole e mette subito a proprio agio il cliente utilizzando una comunicazione chiara e semplice in cui spicca tutta la sua professionalità. Grazie a questo comparatore, quindi, le regole del settore auto non sembreranno più un rompicapo: trovare l’auto giusta per le proprie richieste, anche tra alternative sostenibili a basso impatto ambientale come le ibride e le elettriche, sarà un gioco da ragazzi.

“Siamo davvero molto soddisfatti – commenta Angelo Simone, founder di Guido La Scelta – Abbiamo scelto di lanciare questo nuovo progetto con una strategia phygital (online e offline simultaneamente) e con una presenza in tutta Italia, raggiungendo così un target molto ampio e arrivando a oltre 30 mila utenti attivi sul nostro sito. Però, il dato più interessante è quello legato al gradimento dei clienti, che hanno valutato il nostro servizio molto positivamente“.