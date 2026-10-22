Kia Seltos Full-Hybrid 2026: caratteristiche, motorizzazioni e prezzi del nuovo SUV ibrido

Kia Seltos Full-Hybrid debutta sul mercato europeo in occasione del Salone di Parigi 2026. Giunto alla seconda generazione, il SUV si inserisce nel segmento C-SUV e amplia l’offerta di modelli ibridi del costruttore asiatico, affiancando Sportage e Niro.

Il modello sudcoreano è parte di una più ampia presentazione della gamma elettrificata del marchio, che comprende anche le versioni sportive GT di EV3, EV4 ed EV5 e i veicoli commerciali elettrici della famiglia PV5. Per il mercato italiano sono inoltre previste nuove motorizzazioni, mentre la versione Full-Hybrid è già ordinabile con un prezzo di partenza di 35.000 euro.

Kia Seltos Full-Hybrid 2026: caratteristiche e trazione e-AWD

La seconda generazione del SUV introduce diverse novità sul piano tecnologico, a partire dal sistema e-AWD, adottato per la prima volta su un modello Kia. Questa soluzione permette di gestire la distribuzione della coppia motrice per migliorare la trazione e la stabilità del veicolo nelle diverse condizioni di guida.

La nuova versione Full-Hybrid amplia l’offerta di motorizzazioni elettrificate del costruttore nel segmento C-SUV, affiancando i modelli già presenti sul mercato europeo. La vettura propone inoltre un design dalle linee marcate, tecnologie dedicate al comfort e soluzioni pensate per migliorare la praticità nell’utilizzo quotidiano.

Kia Seltos Full-Hybrid 2026: motorizzazioni disponibili in Italia

Per il mercato italiano sono previste ulteriori novità a partire dal 2 novembre 2026, quando sarà disponibile anche la motorizzazione 1.6 T-GDi da 180 CV alimentata a GPL, abbinata a un cambio manuale oppure automatico a doppia frizione DCT. Questa configurazione è pensata per contenere i costi di esercizio, senza rinunciare alle prestazioni del propulsore turbo.

Kia Italia sta inoltre collaborando con Westport Fuel Systems Italia allo sviluppo di una futura versione Tri-Fuel, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di alimentazione del SUV. Il progetto punta a incrementare l’autonomia complessiva e ridurre i consumi e le spese legate all’utilizzo della vettura.

Kia Seltos Full-Hybrid 2026: prezzi e disponibilità

La nuova motorizzazione ibrida è già ordinabile in Italia, con le prime vetture attese presso le concessionarie dalla seconda metà di novembre 2026. Il prezzo di listino parte da 35.000 euro, ai quali si affiancano promozioni commerciali dedicate alla fase di lancio.

Con l’arrivo della versione Full-Hybrid e delle ulteriori motorizzazioni annunciate per il mercato italiano, la gamma del SUV si amplia con diverse soluzioni di alimentazione, rivolte a chi cerca un modello di segmento C da utilizzare sia negli spostamenti quotidiani sia nei tragitti più lunghi.