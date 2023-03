Land Rover Defender 90 LEGO, il set disponibile dal 1 aprile a 239,99€

Il set LEGO Icons Classic propone il Defender 90 in due versioni: quella standard e quella Full Off-Road

A partire dalle prossime settimane un nuovo set LEGO potrà presto entrare a far parte della collezione di migliaia di appassionati: grazie alla collaborazione stretta con il gruppo Jaguar Land Rover, la casa di Billund proporrà dall’inizio di aprile il set LEGO Icons Classic della mitica Defender 90, che diventerà anche simbolo dei primi 75 anni di attività del marchio britannico.

Si tratta di un set particolarmente interessante e completo sotto tutti i punti di vista, perchè formato dalla bellezza di 2.336 pezzi con i quali è possibile costruire il modellino della Land Rover Defender 90 in due versioni specifiche: quella stradale e quella Full-Offroad, comprensiva di tutti gli accessori per affrontare al meglio il mondo fuoristrada (portapacchi da tetto, snorkel, paraurti anteriore con verricello funzionante, corrimano e cassetta degli attrezzi, oltre a piastre di trazione per l’attraversamento di fango e sabbia).

Lungo 32 cm per 16 cm in larghezza e altezza, il set Lego Icons Classic della Land Rover Defender 90 può contare su diverse caratteristiche tra cui lo sterzo e le sospensioni realmente funzionanti, cofano e portiere apribili, diverse opzioni di personalizzazione della carrozzeria e dettagli dell’abitacolo praticamente identici all’auto reale. Quando sarà disponibile? A partire dall’1 aprile nei LEGO store e sul sito ufficiale con un prezzo consigliato di 239,99 Euro per l’Italia.