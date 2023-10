Lexus LBX 2024: prezzi e versioni per il mercato italiano

Lexus ha annunciato il listino prezzi italiano del nuovo Lexus LBX, che parte da 38.000 euro. È possibile sceglierlo nelle versioni Emotion, Cool, Relax ed Elegant.

Una delle ultime novità annunciate da Lexus è il Lexus LBX. Parliamo di un SUV compatto che, nonostante le dimensioni ridotte, sfoggia un carattere forte e deciso, delineando un nuovo orizzonte per il marchio giapponese.

Delineando il futuro del lusso, l’azienda ha infatti intrapreso un percorso rivoluzionario con l’introduzione del nuovo LBX. Questo veicolo esibisce un design audace e innovativo, distaccandosi dalle tradizionali convenzioni di stile del produttore giapponese. La sua presenza muscolosa e grintosa non passa inosservata e si prepara a catturare l’attenzione degli automobilisti italiani.

Il listino prezzi del modello spazia dai 38.000 euro della variante Elegant 2WD fino ai 42.500 euro della versione Cool. Inoltre, l’offerta si fa ancor più interessante per coloro che si affacciano per la prima volta al mondo Lexus, potendo beneficiare di sconti fino a 4000 euro, mentre per gli affezionati del marchio, il vantaggio arriva fino a 5000 euro.

Quattro versioni disponibili (+ l’Original Edition al lancio)

In occasione del suo lancio in Italia, la casa automobilistica nipponica ha deciso di presentare anche la speciale Original Edition, una versione limitata che promette di offrire qualcosa di esclusivo ai suoi acquirenti. Ma c’è un’innovazione che distingue veramente il Lexus LBX dagli altri modelli: la personalizzazione “breakthrough”. Il produttore ha introdotto il concetto di “atmosfere” sostituendo i tradizionali allestimenti.

La scelta del veicolo si concentra sull’individuo, tenendo conto delle sue esigenze e del suo stile di vita. Che voi siate persone razionali e sofisticati, inclini alle atmosfere Elegant e Relax, o dinamiche e sportive, attirate dalle atmosfere Emotion e Cool, l’LBX si adatterà sicuramente a voi.

Scopriamo la gamma di servizi WeHybrid

Con il lancio del nuovo SUV compatto, Lexus introduce un insieme di servizi rivoluzionari sotto la denominazione WeHybrid, progettati per promuovere e incentivare una guida eco-responsabile.

Focalizziamoci dapprima su WeHybrid Insurance: una proposta assicurativa innovativa che gratifica coloro che optano per la guida in modalità elettrica della loro Lexus. Infatti, quando il cliente conduce l’auto in elettrico, non incide sul pagamento dell’assicurazione. Per tenere sotto controllo il proprio stile di guida, è possibile avvalersi dell’app Lexus Link o consultare direttamente il cruscotto dell’auto.

Proseguendo, WeHybrid Service emerge come una risposta dinamica alle esigenze di manutenzione. Questo programma offre sconti progressivi sulla manutenzione in base alla percentuale di distanza percorsa in modalità elettrica. Più si guida in elettrico, più si beneficia di sconti rilevanti, mostrando la chiara intenzione del brand giapponese di premiare comportamenti virtuosi.

Infine, ma non per importanza, c’è WeHybrid Credit. Questo sistema permette di accumulare Lexus Green Credits per ogni km percorso in elettrico. I crediti accumulati non sono soltanto un numero: possono essere convertiti in servizi di mobilità o utilizzati per l’acquisto della prossima vettura Lexus. Ancora una volta, il costruttore nipponico sottolinea l’importanza della guida elettrica, rendendo tangibili i vantaggi di tale scelta.