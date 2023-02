Mazda CX-80: il nuovo SUV a sette posti arriva a fine 2023

La nuova top di gamma utilizzerà la piattaforma della CX-60 ma introdurrà più spazio a bordo e tre file di sedili per un massimo di sette passeggeri

Al vertice della gamma europea dei SUV Mazda arriverà un nuovo modello entro la fine dell’anno: costruito sulla piattaforma della CX-60, si chiamerà CX-80 e, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal direttore di Mazda Europe Martijn ten Brink per mano di Automotive News Europe, riprenderà sotto molti punti di vista il design della CX-90, presentata da poco ma destinata unicamente al mercato americano.

La Nuova Mazda CX-80 dovrebbe poter contare su una lunghezza superiore ai 4,80 metri e su un passo ancora più esteso di quello pari a 2.870 mm che caratterizza la CX-60: in questo modo potrà ospitare anche la terza fila di sedili per un totale di sette passeggeri, diventando la vettura ideale per le famiglie numerose. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, non è stato comunicato nulla di ufficiale ma dal momento che la piattaforma sarà la stessa della CX-60, ci aspettiamo un’offerta che spazia tra alternative a benzina e diesel (anche mild-hybrid) assieme alla versione ibrida plug-in da 328 cavalli.

Cambiando discorso, Martijn ten Brink ha inoltre confermato l’importanza della CX-5 (che ha sostituito la CX-3 e ora può fregiarsi di una nuova motorizzazione mild-hybrid a benzina) e la possibilità di impiegare il range extender su motore Wankel della MX-30 anche su altri modelli, come la Mazda3 oppure la CX-30 (visto che sfruttano la stessa piattaforma della prima).