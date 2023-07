Mercedes CLE 2024: motori e dettagli della nuova coupé tedesca

Mercedes ha svelato la nuova Mercedes CLE. Sarà disponibile in Europa a partire da novembre solo in versione coupé. La cabriolet debutterà nel corso del 2024. Sotto il cofano ci sono gli stessi motori mild hybrid della Classe E.

Dopo svariati avvistamenti, finalmente Mercedes ha presentato ufficialmente la nuova Mercedes CLE Coupé, che prende il posto sia della Classe C Coupé che della Classe E Coupé. Propone un passo di 2865 mm, più lungo rispetto alle sue rivali BMW Serie 4 e Audi A5.

Rispetto alla Classe C Coupé, la nuova CLE vanta 72 mm in più di spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori e 60 litri in più di capacità nel vano bagagli. A livello estetico, la nuova vettura condivide parecchio con l’attuale Classe C. Esempi sono la griglia frontale stretta, il naso affusolato e il cofano motore aggressivo.

I designer della Stella di Stoccarda hanno aggiunto delle linee prominenti dai parafanghi anteriori e posteriori che non troviamo sulla Classe C berlina. All’interno, il nuovo modello dispone di un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici e del nuovo sistema di infotainment MBUX con display touch flottante da 11.9 pollici disposto al centro.

Condivide i motori mild hybrid con la Classe E

Sotto il cofano troviamo praticamente le stesse motorizzazioni a benzina e diesel della Classe E, quindi tutte dotate della tecnologia mild hybrid. La gamma della Mercedes CLE 2024 parte con la versione 220 d da 200 CV, l’unica ad avere un propulsore diesel.

In alternativa è possibile scegliere la 200 a benzina da 204 CV. Entrambi sono abbinati alla trazione posteriore di serie o a quella integrale 4Matic opzionale.

Proseguendo, abbiamo la Mercedes CLE 300 con motore benzina da 2 litri da 258 CV e 400 Nm di coppia massima. Infine, al top troviamo la CLE 450 con sei cilindri da 3 litri da 381 CV e 500 Nm. La tecnologia mild hybrid aggiunge 23 CV di potenza quando necessario mentre è possibile optare anche per il cambio automatico 9G-Tronic a 9 rapporti.

La nuova coupé della Stella a tre punte sarà disponibile all’acquisto in Europa a partire da novembre mentre la versione cabrio arriverà nel corso del 2024. Purtroppo, al momento non sono state diffuse informazioni sui prezzi.