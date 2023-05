Microlino, versioni, motori e prezzi del quadriciclo leggero elettrico

Il Gruppo Koelliker si occupa della distribuzione in Italia della nuova Microlino nelle versioni Dolce e Competizione e con prezzi a partire da 20.090 euro. Promette fino a 230 km di autonomia con una sola ricarica.

Molti di voi sicuramente avranno sentito parlare almeno una volta di Microlino. Si tratta di un quadriciclo leggero 100% elettrico che, in Italia, viene distribuito dal Gruppo Koelliker attraverso le varie concessionarie aderenti.

Si tratta di un piccolo EV in grado di offrire due posti a sedere e un vano bagagli con capacità di 230 litri, in una carrozzeria lunga appena 2,5 metri. Sul mercato, la Microlino affronta artisti del calibro di Citroën Ami e Renault Twizy.

Due versioni disponibili

Progettata da Micro Mobility Systems, viene prodotta presso lo stabilimento La Loggia di Torino. Secondo quanto riportato, è composta per il 65% da componenti italiane e per il 90% da parti europee.

La gamma si compone di due versioni, Dolce e Competizione, e viene offerta con batterie al nichel-cobalto-manganese da 6, 10,5 e 14 kWh, che promettono un’autonomia compresa tra 91 e 230 km con una singola ricarica.

Vanta un piccolo motore elettrico da 17 CV

In tutti i casi abbiamo un singolo motore elettrico montato sul retro, capace di sviluppare 17 CV di potenza e 89 Nm di coppia massima, per una velocità di punta di 90 km/h. Parlando delle caratteristiche di serie, la Microlino Dolce propone striscia luminosa anteriore a LED, cromature esterne, volante in pelle vegana, vari colori per la carrozzeria e modalità di guida Sport. La versione Competizione, invece, si caratterizza per la presenza di un design dedicato per carrozzeria e cerchi e dei rivestimenti in pelle vegana in tutto l’abitacolo.

La Dolce viene offerta con le batterie da 6 e 14 kWh ad un costo aggiuntivo di 1500 euro e 3000 euro (rispettivamente) mentre la Competizione è disponibile con batterie da 10,5 e 14 kWh.

Arrivando ai prezzi, la Microlino Dolce parte da 21.090 euro mentre la Microlino Competizione da 22.090 euro. È possibile comunque scoprire maggiori informazioni sul quadriciclo leggero 100% elettrico tramite il sito Web ufficiale.