Peugeot 508: tutti i dettagli sul restyling 2023

Frontale rinnovato e una più completa dotazione tecnologica di bordo: ecco tutte le novità della Peugeot 508 MY2023

Sono trascorsi cinque anni dal lancio ufficiale sul mercato della prima generazione e quindi ora è giunto il momento di una piccola “rinfrescata” in vista di un futuro sempre più elettrificato. Per il 2023 il marchio Peugeot ha deciso di aggiornare l’ammiraglia 508 (anche in versione SW), che ottiene un nuovo frontale più sportivo e una rivista dotazione di bordo con un nuovo infotainment completo di navigatore, assistente a comandi vocali e aggiornamenti OTA.

Dando uno sguardo alle immagini presenti in gallery, la nuova Peugeot 508 MY2023 si distingue dal modello precedente per la nuova calandra con listelli in nero lucido integrata nel paraurti, accompagnata dalla mascherina inferiore ora più grande nelle dimensioni e dai gruppi ottici a matrice di LED con forma ad “artiglio” nelle due parti laterali. Nuovi anche i cerchi, in lega da 18” con design a diamante, a cui si aggiungono i loghi rinnovati del marchio Peugeot e le sette tinte per la carrozzeria: Artense Grey, Elixir Red, Nero Perla Nera, Selenium Grey, Okenite White, Blu Eclipse e Titanium Grey.

Passando nell’abitacolo, la nuova Peugeot 508 MY2023 ora si può fregiare dell’i-Cockpit di nuova generazione e dell’inedito infotainment i-Connect Advanced su schermo da 10 pollici completo di navigatore TomTom, assistente vocale e aggiornamenti OTA. Confermati i sedili con certificazione AGR, l’Ambient Lighting e i principali aiuti per la guida autonoma di Livello 2 (cruise control adattivo con Stop&Go, frenata automatica d’emergenza, visione notturna con riconoscimento pedoni, ciclisti e animali, monitoraggio dell’angolo cieco e telecamere esterne con angolo di visuale a 360°).

Dal punto di vista delle motorizzazioni, invece, la gamma rimane invariata e propone il benzina 1.2 PureTech da 130 CV, il diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV e le ibride plug-in da 180, 225 e 360 cavalli (quest’ultima in versione Sport Engineered) abbinate al cambio automatico EAT-8 a otto rapporti e al pacco batteria da 12,4 kWh con caricatori da 3,7 oppure da 7,4 kW. La nuova Peugeot 508 MY2023 sarà disponibile da giugno nei concessionari in tre allestimenti: Allure, GT e Sport Engineered.