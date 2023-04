Ponte del 25 aprile e 1 maggio: le previsioni del traffico e del meteo

Meteo variabile e probabili rallentamenti sulle principali vie di comunicazione autostradali: ecco le previsioni per i prossimi giorni che ci accompagneranno ai ponti del 25 aprile - 1 maggio

I tanto attesi ponti del 25 aprile e dell’1 maggio sono ormai imminenti: dopo il weekend di Pasqua e Pasquetta, si avvicina il primo, importante, periodo di possibili “vacanze” per la maggior parte degli italiani, che potranno approfittare di quasi dieci giorni per staccare la spina dalla routine quotidiana e ricaricare le batterie in vista dell’estate. Secondo le ultime stime sono 12 i milioni di connazionali pronti a partire per le località di villeggiatura (montane e balneari), i quali avranno come ripercussione possibili disagi sulle principali vie di comunicazione autostradali in tutto il nostro Paese.

Autostrade per l’Italia, in questo senso, ha rilasciato alcuni dettagli sulle probabili direttrici in cui si potrebbero verificare code e rallentamenti: l’inizio dei “disagi” è previsto già per il pomeriggio di giovedì 20 aprile, quando si possono verificare rallentamenti sull’A1 Milano-Napoli e sull’A14 Bologna-Taranto, nonchè dai principali centri metropolitani come Milano e Torino in direzione della Liguria. Bollino rosso anche per il pomeriggio di venerdì 21 aprile e per la mattina di sabato 22 aprile lungo la direttrice sud del nostro Paese: le stesse condizioni sono attese anche per il ponte dell’1 maggio per le giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 aprile, mentre per quanto riguarda i rientri le giornate critiche vanno rispettivamente dal pomeriggio di domenica 23 alla mattina di martedì 25 aprile (direzione sud-nord) e dal pomeriggio dell’1 maggio fino alla mattina del 2 maggio.

E il meteo? Secondo le previsioni il ponte del 25 aprile potrebbe portare instabilità e piogge da nord a sud, mentre per quanto riguarda quello dell’1 maggio si attende un importante miglioramento nelle principali località del nostro Paese con sole e temperature in aumento. Per rimanere aggiornati sulle condizioni del traffico per i prossimi giorni vi consigliamo di utilizzare l’app di Autostrade per l’Italia (disponibile su Android e Apple) oppure, mentre siete in viaggio, di sintonizzarvi sulle frequenze di IsoRadio (103.3) e di RTL (102.5), sempre pronte a riportare le principali novità in tutta la Penisola.