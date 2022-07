RM Sotheby’s mette all’asta l’unica Ferrari Enzo al mondo… in Bianco Avus!

L'unico esemplare di Ferrari Enzo del 2003 prodotto nella colorazione in Bianco Avus è in vendita: quanto sarà il suo valore?

Una Ferrari… bianca? No, stavolta non si tratta della Testarossa di Miami Vice, ma dell’unica Enzo al mondo che è uscita dalle linee di produzione di Maranello nella tinta Bianco Avus. Costruita e immatricolata in Germania nel 2003 con numero di telaio #133023, oggi è in vendita presso la casa d’aste RM Sotheby’s che, tuttavia, non ha pubblicato alcun prezzo di base per portarla a casa.

Inizialmente ordinata da un cliente svizzero, questa specialissima Ferrari Enzo ha percorso solamente 9.600 km e dopo altri due “passaggi di consegne” è arrivata nelle mani di un proprietario di Hong Kong. La sua esclusività, come potete vedere anche voi scorrendo le immagini in gallery, è proprio la sua tinta esterna, denominata Bianco Avus e certificata nel 2012 dal reparto Ferrari Classiche del Cavallino Rampante.

Molto originali anche i rivestimenti misto pelle-tessuto dei sedili monoscocca in fibra di carbonio, necessari all’epoca per tenere sotto controllo i 651 cavalli che il potentissimo V12 da 6.0 Litri in posizione posteriore era in grado di erogare. A conti fatti questa Ferrari Enzo è davvero un esemplare unico nel proprio genere, che farà sicuramente la felicità dei collezionisti più facoltosi… ma quanto sarà veramente il suo valore?