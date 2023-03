RM Sotheby’s, in vendita una Ferrari Enzo in Argento Nürburgring nuova!

Questa supercar è stata costruita in soli 9 esemplari ed è equipaggiata con un V12 da ben 660 cavalli

Se siete alla ricerca della vostra prossima supercar da aggiungere alla vostra collezione in garage, allora fareste meglio a sbrigarvi nel postare la vostra offerta per questa bellissima Ferrari Enzo in vendita presso la casa d’aste RM Sotheby’s. Si tratta di uno dei soli 9 esemplari costruiti a Maranello nella speciale livrea “Argento Nürburgring” e consegnata inizialmente in Giappone: da qui, tuttavia, ha percorso solamente 227 chilometri e non è mai stata immatricolata, quindi è a tutti gli effetti nuova!

Disponibile presso la sede d’asta di Blenheim, in Ontario (Canada), questa specialissima Ferrari Enzo presenta interni in pelle Cuoio dove, come potete vedere dalle immagini, sono ancora presenti gli imballaggi protettivi che vengono applicati all’uscita dalla linea di montaggio. Quale può essere la sua valutazione? Secondo il nostro punto di vista il prezzo finale dell’asta potrebbe raggiungere una cifra compresa tra i 3,5 e i 4 milioni di Euro: tanta esclusività, del resto, costa caro!