San Giorgio del Porto sceglie la Citroën Ami per rivoluzionare il suo cantiere navale

La Citroën Ami 100% elettrica è stata scelta dal cantiere navale San Giorgio del Porto di Genova per rendere più green gli spostamenti dei dipendenti al suo interno. Sono state consegnate 10 unità.

La Citroën Ami non è solo un veicolo elettrico unico nel suo genere, ma rappresenta anche il progresso ecosostenibile. Oltre ad essere adatto alle strade cittadine, da oggi lo è anche nei cantieri portuali. Questa è la storia di come San Giorgio del Porto, realtà di eccellenza nel settore delle riparazioni e conversioni navali, ha scelto il piccolo ma potente quadriciclo elettrico francese per rivoluzionare la mobilità nel proprio cantiere.

Fondato nel 1928, San Giorgio del Porto è un cantiere che naviga in prima linea nel panorama europeo, conosciuto a livello globale per le sue prestazioni nelle riparazioni, trasformazioni e riciclo di navi.

San Giorgio del Porto aggiunge 10 Ami alla sua flotta

Con un equipaggio di 180 dipendenti, tra cui architetti navali, ingegneri meccanici e operai specializzati, San Giorgio del Porto è un fiore all’occhiello del gruppo Genova Industrie Navali.

Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, l’istituto marittimo ha recentemente intrapreso un audace piano di ammodernamento e transizione energetica, puntando a ridurre le emissioni e ad allineare le attività del cantiere alle nuove priorità ambientali.

Nell’ambito di questo rinnovamento, la Citroën Ami è emersa come la soluzione perfetta alle esigenze di mobilità del cantiere. Le 10 unità acquisite serviranno al personale per muoversi agevolmente all’interno dell’area dedicata alle riparazioni navali, creando un flusso di lavoro efficiente tra la sede, i moli e i bacini di carenaggio.

Fino a 75 km di autonomia con una singola ricarica

Nonostante le sue dimensioni compatte, la Ami propone una notevole autonomia di 75 km con una singola ricarica, perfetta per affrontare numerose giornate di lavoro. Il suo motore elettrico da 8 CV è supportato da una batteria da 5,5 KWh, che può essere ricaricata in appena 3 ore usando una semplice presa di corrente da 220V. La sua velocità massima di 45 km/h si adatta alla perfezione alle esigenze di velocità del cantiere.

Oltre alle sue prestazioni ecologiche, l’EV vanta un design funzionale che rende ogni viaggio un’esperienza gradevole. Con superfici vetrate a 360° (incluso un tetto in vetro completamente trasparente), garantisce un’illuminazione naturale nell’abitacolo e una visibilità esterna senza pari.

Nonostante le sue dimensioni, l’abitacolo della Citroën Ami offre un ambiente confortevole e protetto per due persone, con un ampio vano per riporre tutte le attrezzature necessarie, rendendola la scelta perfetta per le esigenze di San Giorgio del Porto.